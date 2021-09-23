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Sampdoria-Napoli maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de kimler var?

İtalya Serie A'nın 5. haftasında Sampdoria, sahasında Napoli'yi konuk edecek. Zorlu mücadele öncesi ev sahibi ekip 5 puanla 12. sırada, konuk takım ise 12 puanla 3. sırada yer alıyor. Sampdoria'da Gabbiadini ile Ronaldo Vieira maç kadrosunda bulunmuyor. Napoli'de ise Demme, Lobotka, Mertens ve Ghoulam'ın mücadelede forma giymesi beklenmiyor. Peki, Sampdoria-Napoli maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de kimler var? İşte yanıtı...

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 23 Eylül 2021 Perşembe 11:08 Güncelleme Tarihi: 23 Eylül 2021 Perşembe 11:11
Sampdoria-Napoli maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de kimler var?

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor... 5. hafta maçında Sampdoria, sahasında Napoli'yi konuk edecek. Zorlu mücadele öncesi Sampdoria'da Gabbiadini ile Ronaldo Vieira maç kadrosunda bulunmuyor. Napoli'de ise Demme, Lobotka, Mertens ve Ghoulam'ın mücadelede forma giymesi beklenmiyor. Bu maç öncesi Napoli son 9 deplasman maçında hiç kaybetmedi. Sampdoria ise Napoli ile oynadığı son 5 karşılaşmanın hiçbirinde galibiyet alamadı. İşte karşılaşmanın detayları...

SAMPDORIA-NAPOLI MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sampdoria'nın sahasında Napoli'yi konuk edeceği maç bu akşam TSİ 19.30'da başlayacak ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

SAMPDORIA-NAPOLI MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Sampdoria: Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Ekdal, Silva, Damsgaard; Caputo, Quagliarella

Napoli: Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Rui; Anguissa, Eljif Elmas, Ruiz; Politano, Osimhen, Lozano

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