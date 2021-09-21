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Fiorentina-Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A'nın 5. haftasında Fiorentina ile Inter kozlarını paylaşacak. Son şampiyon Inter, zorlu deplasmandan galibiyetle ayrılmak istiyor. Mücadelenin yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fiorentina-Inter maçı ne zaman, saat kaçta? Fiorentina-Inter maçı hangi kanalda? İşte detaylar...

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 21 Eylül 2021 Salı 09:59
Fiorentina-Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 5. hafta maçında Fiorentina ile Inter karşı karşıya geliyor. Futbolseverler, 'Fiorentina-Inter maçı hangi kanalda yayınlanacak? Fiorentina-Inter maçı muhtemel 11'ler neler?' sorularına yanıt arıyor. Peki, Fiorentina-Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte soruların cevapları...

FIORENTINA-INTER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fiorentina-Inter maçı 21 Eylül Salı akşamı Artemio Franchi Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşma 21:45'te başlayacak ve S Sport 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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