Son dakika spor haberi: Gennaro Gattuso Fiorentina'dan ayrıldı!

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Fiorentina, geçen ay teknik direktörlüğe getirdiği Gennaro Gattuso ile yolları ayırdığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, genç teknik adam Gattuso ile yeni sezona beraber başlamama kararı alınarak sözleşmenin karşılıklı feshedildiği belirtildi.

Kulüp yönetiminin, Fiorentina'ya hak ettiği başarıları getirecek teknik direktörü belirlemek için çalışmalara başladığı da ifade edildi.

"Mor menekşeler" olarak anılan kulüp, 25 Mayıs'ta teknik direktörlüğe Napoli'den ayrılan Gennaro Gattuso'yu getirdiğini açıklamıştı.

İtalyan spor basınında çıkan haberlerde, Gattuso ile kulüp yönetimi arasında yeni sezon için izlenecek transfer politikası ve kadroda yer alacak isimler konusundaki anlaşmazlığın ayrılığa sebep olduğu ileri sürüldü.