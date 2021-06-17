Haberler İtalya Serie A Son dakika spor haberi: Gennaro Gattuso Fiorentina'dan ayrıldı!

Son dakika spor haberi: 'dan ayrıldı!

Son dakika spor haberleri... 23 gün önce ekibi 'nın başına geçen teknik direktör , yönetimle transferde yaşadığı anlaşmazlığın ardından kulüpten ayrıldı.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 17 Haziran 2021 Perşembe 10:53 Güncelleme Tarihi: 17 Haziran 2021 Perşembe 13:12
Son dakika spor haberi: Gennaro Gattuso Fiorentina'dan ayrıldı!

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından , geçen ay teknik direktörlüğe getirdiği ile yolları ayırdığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, genç teknik adam Gattuso ile yeni sezona beraber başlamama kararı alınarak sözleşmenin karşılıklı feshedildiği belirtildi.

Kulüp yönetiminin, Fiorentina'ya hak ettiği başarıları getirecek teknik direktörü belirlemek için çalışmalara başladığı da ifade edildi.

"Mor menekşeler" olarak anılan kulüp, 25 Mayıs'ta teknik direktörlüğe Napoli'den ayrılan Gennaro Gattuso'yu getirdiğini açıklamıştı.

spor basınında çıkan haberlerde, Gattuso ile kulüp yönetimi arasında yeni sezon için izlenecek transfer politikası ve kadroda yer alacak isimler konusundaki anlaşmazlığın ayrılığa sebep olduğu ileri sürüldü.

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