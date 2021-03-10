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'nun golcüsü Immobile Altın Ayakkabı ödülünün sahibi oldu!

takımlarından 'nun golcüsü Immobile, 'da en çok gol atan oyuncunun kazandığı Altın Ayakkabı ödülünü 'da düzenlenen törenle aldı. Immobile'yi tebrik eden Roma Belediye Başkanı Raggi de Immobile'nin çok çalışarak başarmanın örneği olduğunu belirtirken, "Ciro'nun zaferi, İtalyan sporu ve Roma kenti için büyük önem taşıyor." açıklamasını yaptı.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mart 2021 Çarşamba 19:39
Lazio'nun golcüsü Immobile Altın Ayakkabı ödülünün sahibi oldu!

'da -20 sezonunda attığı 36 golle hem 'da hem de 'da en çok gol atan futbolcu olmayı başaran 31 yaşındaki Immobile, ödülüne kavuştu.

Yıldız golcü için Belediyesinin tarihi 'nda düzenlenen törende, Immobile'nin geçen sezon attığı 36 gol gösterildi. Daha sonra Roma Belediye Başkanı ve Başkanı , Immobile'ye Altın Ayakkabı Ödülü'nü takdim etti.

Immobile, burada yaptığı konuşmada, en iyi başarılara takım çalışmasıyla ulaşılacağını belirterek, "Bu ödülü tek başıma kazanabileceğimi asla düşünmedim. Tüm takımın gurur duyması ve bu ödülün kazananı olarak hissetmesi gerektiğine inanıyorum." dedi.

Hayata ve spora dair öğrettiklerinden ötürü ailesine çok şey borçlu olduğunu dile getiren Immobile, bu ödülün, saha içinde ve dışında takım arkadaşları, teknik direktör ve kulüple beraber yaptığı işin meyvesi olduğunu söyledi.

Immobile, ödül töreni dolayısıyla Roma Belediye Başkanı Raggi'ye teşekkür ederken, taraftarlarına hitaben "Altın Ayakkabı'yı sadece fotoğraflardan görmüştüm, bu kadar yakından görmek büyük mutluluk. Son derece heyecanlıyım çünkü isminizin büyük oyuncularla yan yana olması son derece gurur verici bir şey. Ayrıca böyle bir ödülü bu salonda almak da heyecan verici. Taraftarlarla bir başka olabilirdi. Bu ödülü statta beni izleyemedikleri için acı çeken taraftarımıza ithaf ediyorum." ifadelerini kullandı.

Lazio Başkanı Claudio Lotito da Immobile'nin attığı gollerle her yaş grubundan taraftarı heyecanlandırdığını belirterek, "Bu ödül töreninin Roma Belediyesinde yapılmasını doğru bulduğumu söyledim. Çünkü burası Roma'nın simgesi, da bu kentin sembolü, bu kulübün ve taraftarların elçisidir." diye konuştu.

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