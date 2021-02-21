Haberler İtalya Serie A Milan - Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

- Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? |

'nın 23. haftasında 'nun formasını giydiği sahasında Inter'i konuk edecek. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Milan - Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2021 Pazar 14:43 Güncelleme Tarihi: 21 Şubat 2021 Pazar 16:00
Milan - Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

'da heyecan devam ediyor. 23. hafta maçında ile Inter kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Milan - Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MILAN - INTER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Milan - Inter maçı 21 Şubat Pazar günü saat 17:00'de 'te canlı yayınlanacak.

İLK 11'LER:

Milan: Donnarumma, Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez, Tonali, Kessie, Saelemaekers, , Rebic, Ibrahimovic

Inter: Handanovic, Skriniar, De Vrij, Bastoni, Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Perisic, Lautaro Martinez, Lukaku

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