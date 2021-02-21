Milan - Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 23. hafta maçında Milan ile Inter kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Milan - Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MILAN - INTER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Milan - Inter maçı 21 Şubat Pazar günü saat 17:00'de beIN Sports 4'te canlı yayınlanacak.

İLK 11'LER:

Milan: Donnarumma, Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez, Tonali, Kessie, Saelemaekers, Hakan Çalhanoğlu, Rebic, Ibrahimovic

Inter: Handanovic, Skriniar, De Vrij, Bastoni, Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Perisic, Lautaro Martinez, Lukaku