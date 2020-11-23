Yusuf Yazıcı yılın transfer bombasını patlatıyor! Maldini aradı

Lille'de attığı gollerle takımını sırtlayan Yusuf Yazıcı için flaş bir iddia ortaya atıldı. Aktarılan bilgilere göre Hakan Çalhanoğlu ile görüşme halinde olan Milan, şimdilik masadan mutsuz ayrıldı ve rotasını Yusuf Yazıcı'ya çevirdi.

YAKINDAN TAKİP EDİYORLAR

Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Milan, Yusuf Yazıcı'nın performansını yakından takip ediyor. Öte yandan Lille kulübü bu ilginin farkında ve oyuncusunun olası satışı için bonservis rakamı belirledi bile.

İLK TEMAS BAŞLADI

Bununla beraber Milan Sportif Direktörü Paolo Maldini'nin, Lille kulübünün yetkililerine Yusuf'u sorduğu da belirtildi.

TAHMİNİ RAKAM 25 MİLYON EURO

Öte yandan Lille kulübünün bu transfere onay vereceği ve 25 milyon eurodan kapıyı açacağı iddia edildi.