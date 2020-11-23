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yılın bombasını patlatıyor! Maldini aradı

Fransa Lig 1 ekibi Lille'de forma giyen için flaş iddia... İspanyol basınında yer alan habere göre Hakan Çalhanoğlu ile yeni sözleşme hazırlığında olan , milli yıldızla anlaşma sağlamakta güçlük çekiyor. Aktarılan bilgilere göre İtalyan devinin Hakan Çalhanoğlu yerine 10 numarayı vermek istediği isim Yusuf Yazıcı oldu. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 23 Kasım 2020 Pazartesi 17:50 Güncelleme Tarihi: 23 Kasım 2020 Pazartesi 17:52
Yusuf Yazıcı yılın transfer bombasını patlatıyor! Maldini aradı

Lille'de attığı gollerle takımını sırtlayan için flaş bir iddia ortaya atıldı. Aktarılan bilgilere göre Hakan Çalhanoğlu ile görüşme halinde olan , şimdilik masadan mutsuz ayrıldı ve rotasını Yusuf Yazıcı'ya çevirdi.

YAKINDAN TAKİP EDİYORLAR
Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Milan, Yusuf Yazıcı'nın performansını yakından takip ediyor. Öte yandan Lille kulübü bu ilginin farkında ve oyuncusunun olası satışı için bonservis rakamı belirledi bile.

İLK TEMAS BAŞLADI
Bununla beraber Milan Sportif Direktörü Paolo Maldini'nin, Lille kulübünün yetkililerine Yusuf'u sorduğu da belirtildi.

TAHMİNİ RAKAM 25 MİLYON EURO
Öte yandan Lille kulübünün bu transfere onay vereceği ve 25 milyon eurodan kapıyı açacağı iddia edildi.

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