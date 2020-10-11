Haberler İtalya Serie A Juventus'un Hakan Çalhanoğlu planı! Bedava...

'un planı! Bedava...

İtalya'nın köklü kulübü Milan'da forma giyen ve performansıyla parmak ısırtan milli futbolcu , Serie A'nın bir diğer köklü kulübü 'un radarında... İşte detaylar...

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ekim 2020 Pazar 22:15
Juventus'un Hakan Çalhanoğlu planı! Bedava...

, pandemi arasından sonra Milan forması ile harika bir performans ortaya koydu. Milli oyuncunun yükselen performansı sonra bir diğer İtalyan devi da transfer planı yapmaya başladı.

Hakan Çalhanoğlu'nun Milan'la olan sözleşmesi 2021 yazında sona eriyor. Bedava olarak 26 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katma fikri Juventus'u cezbediyor.

MILAN OLMAZSA JUVE DEVREYE GİRECEK
Bugünlerde Milan ile Hakan Çalhanoğlu, yeni sözleşme için görüşmelerini sürdürüyor. Her iki taraf da anlaşmanın sağlanacağına güveniyor.

Eğer anlaşma olmazsa Juventus sportif direktörü Fabio Paratici, devreye girmek için hazırda bekliyor.

26 yaşındaki oyuncu, bu sezon çıktığı 6 resmi maçta Milan adına 4 gol ve 3 asist kaydetti.

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