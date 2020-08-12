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12 Ağustos 2020, Çarşamba
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Ibrahimovic'ten Milan'a ! Sürpriz isim...

Ibrahimovic'ten Milan'a transfer! Sürpriz isim...

İtalyan devi Milan sürpriz bir transfere imzasını atıyor. Serie A temsilcisi, Zlatan Ibrahimovic'in hissesinin olduğu ekibi Hammarby takımından 17 yaşındaki genç futbolcu 'ı kadrosuna katıyor. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

İtalya Serie A takımlarından Milan, çalışmalarına devam ediyor. İtalyan ekibi, golcüsü oyuncusu Zlatan Ibrahimovic'in de belirli bir kısmına sahip olduğu Hammarby takımından 17 yaşındaki 'ı renklerine bağlamak üzere. Gazeteci Di Marzio'nun yaptığı bilgilendirmeye göre Milano temsilcisi, genç golcüyü kısa süre içerisinde sağlık kontrolünden geçirecek.

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun da formasını giydiği Milan, bu oyuncu için kulübüne 1.5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.

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  1. 12.08.2020
  2. Güncelleme: 12.08.2020 15:22
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