Ibrahimovic'ten Milan'a transfer! Sürpriz isim...
İtalyan devi Milan sürpriz bir transfere imzasını atıyor. Serie A temsilcisi, Zlatan Ibrahimovic'in hissesinin olduğu İsveç ekibi Hammarby takımından 17 yaşındaki genç futbolcu Emil Roback'ı kadrosuna katıyor. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
İtalya Serie A takımlarından Milan, transfer çalışmalarına devam ediyor. İtalyan ekibi, golcüsü oyuncusu Zlatan Ibrahimovic'in de belirli bir kısmına sahip olduğu Hammarby takımından 17 yaşındaki Emil Roback'ı renklerine bağlamak üzere. Gazeteci Di Marzio'nun yaptığı bilgilendirmeye göre Milano temsilcisi, genç golcüyü kısa süre içerisinde sağlık kontrolünden geçirecek.
Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun da formasını giydiği Milan, bu oyuncu için kulübüne 1.5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.
- 12.08.2020
- Güncelleme: 12.08.2020 15:22
- Yusuf Günay'dan göndermeli transfer mesajı!
- Ibrahimovic'ten Milan'a transfer! Sürpriz isim...
- Atalanta - Paris Saint Germain maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Mert Hakan Yandaş Şükrü Hanedar hakkında suç duyurusunda bulundu
- Son dakika: Galatasaray'dan merak uyadıran transfer paylaşımı!
- Fenerbahçe'nin idmanında dikkat çeken detay! Emre Belözoğlu ve Ozan Tufan...
- Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'ye dünya yıldızını önerdiler! İşte teklifin detayları...
- Fenerbahçe'de Vedat Muriqi planı! Ayrılık sonrası 2 süper golcü
- Fenerbahçe'de Erol Bulut kanunları başladı! İlk iş...
- Mert Hakan'ın menajeri açıkladı! İşte teklif aldığı ülkeler
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Ibrahimovic'ten Milan'a transfer! Sürpriz isim... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.