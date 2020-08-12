Ibrahimovic'ten Milan'a transfer! Sürpriz isim...

İtalya Serie A takımlarından Milan, transfer çalışmalarına devam ediyor. İtalyan ekibi, golcüsü oyuncusu Zlatan Ibrahimovic'in de belirli bir kısmına sahip olduğu Hammarby takımından 17 yaşındaki Emil Roback'ı renklerine bağlamak üzere. Gazeteci Di Marzio'nun yaptığı bilgilendirmeye göre Milano temsilcisi, genç golcüyü kısa süre içerisinde sağlık kontrolünden geçirecek.

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun da formasını giydiği Milan, bu oyuncu için kulübüne 1.5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.