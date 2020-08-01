Zlatan Ibrahimovic Milan'da kalıyor! İşte alacağı ücret - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç
01 Ağustos 2020, Cumartesi
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Zlatan Ibrahimovic Milan'da kalıyor! İşte alacağı ücret

Zlatan Ibrahimovic Milan'da kalıyor! İşte alacağı ücret

Serie A ekibi Milan’dan ayrılacağı konuşulan 38 yaşındaki yıldız golcü Zlatan Ibrahimovic’in geleceği belli oldu. Milan’ın Zlatan Ibrahimovic ile yeni sözleşme konusunda el sıkıştığı ve kısa süre içerisinde bunu duyuracağı iddia edildi. İşte alacağı ücret...

Yönetimle yaşadığı sorunlar nedeniyle Milan'dan ayrılacağı konuşulan Zlatan Ibrahimovic'in geleceği belli oldu.

Sözleşmesi sona eren İsveçli golcünün ayrılığa hazır olmasına karşın kulüp direktörü Paolo Maldini ve teknik direktör Stefano Pioli tarafından kalması yönünde ikna edildi.

Corriere della Sera'nın haberine göre Ibrahimovic kulübü ile bir yılı opsiyonlu iki yıllık yeni bir sözleşme imzalayacak. Ibrahimovic'in yıllık ücreti 5 milyon Euro maaş ve 1 milyon Euro bonuslarla birlikte 6 milyon Euro'yu bulacak.

  1. 01.08.2020
  2. Güncelleme: 01.08.2020 20:58
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