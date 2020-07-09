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09 Temmuz 2020, Perşembe
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Haberler İtalya Serie A Inter'e Hellas Verona çelmesi!

2-2 | MAÇ SONUCU

Hellas Verona 2-2 Inter | MAÇ SONUCU

Italya Serie A'nın 31. haftasında , Marc'Antonio Bentegodi Stadyumu'nda konuk olduğu ile 2-2 berabere kalarak şampiyonluk yarışında yara aldı.

Italya Serie A'nın 31. haftasında ile karşı karşıya geldi.

Marc'Antonio Bentegodi Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 2-2 beraberlikle sona erdi.

Ev sahibi ekibin gollerini Lazovic ve Miguel Veloso kaydederken, deplasman takımının sayıları Candreva ve Dimarco'dan (K.K) geldi.

Bu skorun ardından Inter 65 puan ile 4. sırada yer alırken, Verona 43 puan ile 9. sırada haftayı kapattı.

  1. 09.07.2020
  2. Güncelleme: 10.07.2020 01:22
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