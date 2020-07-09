Hellas Verona 2-2 Inter | MAÇ SONUCU
Italya Serie A'nın 31. haftasında Inter, Marc'Antonio Bentegodi Stadyumu'nda konuk olduğu Hellas Verona ile 2-2 berabere kalarak şampiyonluk yarışında yara aldı.
Italya Serie A'nın 31. haftasında Hellas verona ile Inter karşı karşıya geldi.
Marc'Antonio Bentegodi Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 2-2 beraberlikle sona erdi.
Ev sahibi ekibin gollerini Lazovic ve Miguel Veloso kaydederken, deplasman takımının sayıları Candreva ve Dimarco'dan (K.K) geldi.
Bu skorun ardından Inter 65 puan ile 4. sırada yer alırken, Verona 43 puan ile 9. sırada haftayı kapattı.
- 09.07.2020
- Güncelleme: 10.07.2020 01:22
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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