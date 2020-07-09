Hakan Çalhanoğlu'dan Zlatan itirafı! "Aslan gibi..."
Milan'da forma giyen milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu son 5 maçta kazanılan 13 puan ve Zlatan Ibrahimovic'in takım üzerindeki etkisiyle ilgili açıklamalarda bulundu.
"ZLATAN, BİR ASLAN GİBİ"
"Zlatan, her zaman bir aslan gibi konuşur." sözleriyle konuşmasını sürdüren Hakan Çalhanoğlu, "Bunun altında yatan neden, her zaman çok çalışması ve iyi oynaması. Her maçı kazanmak istiyor, antrenmanlarda bile. Kaybettiği zaman çok sinirli olur. Çünkü, birçok şampiyonluk kazanmış bir oyuncu. Takımdan da bunu bekliyor. Her oyuncunun daha çok koşması ve daha çok mücadele etmesi. Zlatan, sahada olmasa bile bize çok yardımcı olan ve rehberlik eden bir oyuncu." yorumunu yaptı.
- 09.07.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Hakan Çalhanoğlu'dan Zlatan itirafı! "Aslan gibi..." haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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