İtaya'da Hakan Çalhanoğlu'na büyük övgü! ''Başyapıt gibi gol''

Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, Serie A'ya damga vurmaya devam ediyor. Milan'ın Lazio'yu deplasmanda 3-0 yendiği maçta mükemmel bir vuruşla açılış golünü kaydeden Hakan Çalhanoğlu manşetleri süsledi. La Gazzetta dello Sport 26 yaşındaki yıldızın enfes golünü "Başyapıt" diyerek övdü. Tuttosport ise "Milan'da bu dönemin en iyisi" ifadelerini kullandı. Corriere della Sera, Hakan Çalhanoğlu'nu "Milan'da hücumun yönetmeni" sözleriyle övdü. İtalyan devinin teknik direktörü Stefano Pioli de maçın ardından 26 yaşındaki futbolcunun performansını göklere çıkardı. Pioli "O işimizi kolaylaştırıyor" dedi.