İtaya'da Hakan Çalhanoğlu'na büyük övgü! ''Başyapıt gibi gol'' - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç
06 Temmuz 2020, Pazartesi
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İtaya'da 'na büyük övgü! ''Başyapıt gibi gol''

İtaya'da Hakan Çalhanoğlu'na büyük övgü! ''Başyapıt gibi gol''

İtalya ’nu konuşuyor. Çizme basını 3-0’lık Lazio galibiyetinde müthiş bir gol atan Hakan’ı göklere çıkardı.

Milli futbolcumuz , Serie A'ya damga vurmaya devam ediyor. Milan'ın Lazio'yu deplasmanda 3-0 yendiği maçta mükemmel bir vuruşla açılış golünü kaydeden Hakan Çalhanoğlu manşetleri süsledi. La Gazzetta dello Sport 26 yaşındaki yıldızın enfes golünü "Başyapıt" diyerek övdü. Tuttosport ise "Milan'da bu dönemin en iyisi" ifadelerini kullandı. Corriere della Sera, Hakan Çalhanoğlu'nu "Milan'da hücumun yönetmeni" sözleriyle övdü. İtalyan devinin teknik direktörü Stefano Pioli de maçın ardından 26 yaşındaki futbolcunun performansını göklere çıkardı. Pioli "O işimizi kolaylaştırıyor" dedi.

  1. 6.7.2020
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