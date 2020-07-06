İtaya'da Hakan Çalhanoğlu'na büyük övgü! ''Başyapıt gibi gol''
İtalya Hakan Çalhanoğlu’nu konuşuyor. Çizme basını 3-0’lık Lazio galibiyetinde müthiş bir gol atan Hakan’ı göklere çıkardı.
Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, Serie A'ya damga vurmaya devam ediyor. Milan'ın Lazio'yu deplasmanda 3-0 yendiği maçta mükemmel bir vuruşla açılış golünü kaydeden Hakan Çalhanoğlu manşetleri süsledi. La Gazzetta dello Sport 26 yaşındaki yıldızın enfes golünü "Başyapıt" diyerek övdü. Tuttosport ise "Milan'da bu dönemin en iyisi" ifadelerini kullandı. Corriere della Sera, Hakan Çalhanoğlu'nu "Milan'da hücumun yönetmeni" sözleriyle övdü. İtalyan devinin teknik direktörü Stefano Pioli de maçın ardından 26 yaşındaki futbolcunun performansını göklere çıkardı. Pioli "O işimizi kolaylaştırıyor" dedi.
- 6.7.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
İtaya'da Hakan Çalhanoğlu'na büyük övgü! ''Başyapıt gibi gol'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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