Bologna 0-2 Juventus | MAÇ SONUCU

İtalya Serie A'nın 27. haftasında Bologna'ya konuk olan lider Juventus, rakibini Ronaldo ve Dybala'nın ilk yarıda bulduğu gollerle 2-0 mağlup etti.

Siyah-beyazlılar bu sonuçla puanını 66'ya yükseltip, takipçisi Lazio ile arasındaki puan farkını maaç fazlasıyla 4'e çıkardı.

Juve'de Danilo 90. dakikada çift sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Juventus'ta sakatlığını yeni atlatan milli stoper Merih Demiral 22 kişilik maç kadrosunda yer almadı.