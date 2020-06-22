Corona virüsü arasının ardından yeniden başlayan İtalya Serie A'da lider Juventus, 27. haftada konuk olduğu Bologna'yı 2-0 mağlup etti. Ronaldo (pen.) ve Dybala'nın ilk yarıda attığı gollerle zafere uzanan siyah-beyazlılar puanını 66'ya yükseltip Lazio ile arasındaki farkı maç fazlasıyla 4 puana çıkardı.
İtalya Serie A'nın 27. haftasında Bologna'ya konuk olan lider Juventus, rakibini Ronaldo ve Dybala'nın ilk yarıda bulduğu gollerle 2-0 mağlup etti.
Siyah-beyazlılar bu sonuçla puanını 66'ya yükseltip, takipçisi Lazio ile arasındaki puan farkını maaç fazlasıyla 4'e çıkardı.
Juve'de Danilo 90. dakikada çift sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Juventus'ta sakatlığını yeni atlatan milli stoper Merih Demiral 22 kişilik maç kadrosunda yer almadı.
- 22.06.2020
- Güncelleme: 23.06.2020 00:54
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Bologna 0-2 Juventus | MAÇ SONUCU haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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