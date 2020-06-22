Bologna 0-2 Juventus | MAÇ SONUCU - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç
22 Haziran 2020, Pazartesi
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Haberler İtalya Serie A Juventus ilk yarıda fişi çekti!

0-2 | MAÇ SONUCU

Bologna 0-2 Juventus | MAÇ SONUCU

Corona virüsü arasının ardından yeniden başlayan A'da lider , 27. haftada konuk olduğu 'yı 2-0 mağlup etti. Ronaldo (pen.) ve Dybala'nın ilk yarıda attığı gollerle zafere uzanan siyah-beyazlılar puanını 66'ya yükseltip Lazio ile arasındaki farkı maç fazlasıyla 4 puana çıkardı.

A'nın 27. haftasında 'ya konuk olan lider , rakibini Ronaldo ve Dybala'nın ilk yarıda bulduğu gollerle 2-0 mağlup etti.

Siyah-beyazlılar bu sonuçla puanını 66'ya yükseltip, takipçisi Lazio ile arasındaki puan farkını maaç fazlasıyla 4'e çıkardı.

Juve'de Danilo 90. dakikada çift sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Juventus'ta sakatlığını yeni atlatan milli stoper Merih Demiral 22 kişilik maç kadrosunda yer almadı.

  1. 22.06.2020
  2. Güncelleme: 23.06.2020 00:54
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