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22 Haziran 2020, Pazartesi
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Haberler İtalya Serie A Çalhanoğlu şov yaptı! Milan kazandı

Lecce 1-4 Milan | MAÇ SONUCU

Lecce 1-4 Milan | MAÇ SONUCU

A'da 27. hafta heyecanı başladı. Milli futbolcumuz 'lu Milan deplasmanda Lecce ile karşılaştı. Karşılaşmayı Milan 4-1 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı. Milli yıldızımız Hakan Çalhanoğlu karşılaşmada 2 asist yaparak galibiyette boy gösterdi.

Corona virüsü salgını sonrası yeniden başlayan A'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Düşme hattından kurtulmak isteyen Lecce, sahasında Milan'ı konuk etti. Milli yıldızımız 'nun ilk 11'de başladığı mücadaleyi Milan 4-1 kazandı.

Milan'ın golleri; 26. dakikada Samu Castillejo, 55. dakikada Giacomo Bonaventura, 57. dakikada Ante Rebic ve 72. dakikada Rafael Leao kaydetti. Milli yıldızımız Hakan Çalhanoğlu, maçta 1. ve 3. gollerin asistini yaparak galibiyete yardımcı oldu.

Lecce'nin tek golü ise 54. dakikada penaltıdan Marco Mancosu'dan geldi.

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  1. 22.06.2020
  2. Güncelleme: 23.06.2020 00:24
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