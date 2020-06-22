Lecce 1-4 Milan | MAÇ SONUCU
İtalya Serie A'da 27. hafta heyecanı başladı. Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'lu Milan deplasmanda Lecce ile karşılaştı. Karşılaşmayı Milan 4-1 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı. Milli yıldızımız Hakan Çalhanoğlu karşılaşmada 2 asist yaparak galibiyette boy gösterdi.
Corona virüsü salgını sonrası yeniden başlayan İtalya Serie A'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Düşme hattından kurtulmak isteyen Lecce, sahasında Milan'ı konuk etti. Milli yıldızımız Hakan Çalhanoğlu'nun ilk 11'de başladığı mücadaleyi Milan 4-1 kazandı.
Milan'ın golleri; 26. dakikada Samu Castillejo, 55. dakikada Giacomo Bonaventura, 57. dakikada Ante Rebic ve 72. dakikada Rafael Leao kaydetti. Milli yıldızımız Hakan Çalhanoğlu, maçta 1. ve 3. gollerin asistini yaparak galibiyete yardımcı oldu.
Lecce'nin tek golü ise 54. dakikada penaltıdan Marco Mancosu'dan geldi.
- 22.06.2020
- Güncelleme: 23.06.2020 00:24
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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