Lecce 1-4 Milan | MAÇ SONUCU

Corona virüsü salgını sonrası yeniden başlayan İtalya Serie A'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Düşme hattından kurtulmak isteyen Lecce, sahasında Milan'ı konuk etti. Milli yıldızımız Hakan Çalhanoğlu'nun ilk 11'de başladığı mücadaleyi Milan 4-1 kazandı.

Milan'ın golleri; 26. dakikada Samu Castillejo, 55. dakikada Giacomo Bonaventura, 57. dakikada Ante Rebic ve 72. dakikada Rafael Leao kaydetti. Milli yıldızımız Hakan Çalhanoğlu, maçta 1. ve 3. gollerin asistini yaparak galibiyete yardımcı oldu.

Lecce'nin tek golü ise 54. dakikada penaltıdan Marco Mancosu'dan geldi.