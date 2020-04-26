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26 Nisan 2020, Pazar
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Buffon'un eşinden corona virüsü açıklaması "Günlerce..."

Buffon'un eşinden corona virüsü açıklaması "Günlerce..."

Serie A devi 'un efsane kalecisi 'un eşi Ilaria D'Amico, corona virüsü günlerini anlatırken, zor bir süreç yaşadıklarını söyledi. İtalyan basınına açıklamalarda bulunan D'Amico, "Juventus'ta Rugani, Matuidi ve Dybala'da corona virüsü çıktı. İlk başlarda çok korktuk. Çünkü Buffon, takım arkadaşlarına sarılmayı seven bir insan. Test sonuçlarını bekleyene kadar evde Buffon, bir odada kendini izole etti" dedi. (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Corona virüsünün en çok etkilediği ülkelerden 'da, aralarında Juventuslu yıldızların da yer aldığı bazı futbolcuların testleri de pozitif çıkmıştı.

O günlerle ilgili İtalyan basınına açıklamalarda bulunan 'un eşi Ilaria D'Amico yaşadıkları sıkıntılı süreci anlattı.

D'Amico duygu dolu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"ÇOCUKLARI BİLE GÜNLERCE GÖRMEDİ"
'ta Rugani, Matuidi ve Dybala'da corona virüsü çıktı. İlk başlarda çok korktuk. Çünkü Buffon, takım arkadaşlarına sarılmayı seven bir insan. Test sonuçlarını bekleyene kadar evde Buffon, bir odada kendini izole etti. Günlerce çocukları görmedi, yemeğini kapıdan bırakıyordum ve ben de başka bir odada yatıyordum. Korkunçtu.

"BUFFON HALA OYNAMAK İSTİYOR"
Testi negatif çıkınca derin bir nefes aldık. Buffon, karantina başladığından beri evden bir kez olsun çıkmadı. Alışverişleri ben yapıyorum. Gigi, bahçede çocuklarla futbol oynuyor. Gelecek sezon 43 yaşına girecek ve hala oynamak istiyor. Sanırım ben Buffon'dan önce emekli olacağım!

  1. 26.04.2020
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