Buffon'un eşinden corona virüsü açıklaması "Günlerce..."
İtalya Serie A devi Juventus'un efsane kalecisi Gianluigi Buffon'un eşi Ilaria D'Amico, corona virüsü günlerini anlatırken, zor bir süreç yaşadıklarını söyledi. İtalyan basınına açıklamalarda bulunan D'Amico, "Juventus'ta Rugani, Matuidi ve Dybala'da corona virüsü çıktı. İlk başlarda çok korktuk. Çünkü Buffon, takım arkadaşlarına sarılmayı seven bir insan. Test sonuçlarını bekleyene kadar evde Buffon, bir odada kendini izole etti" dedi. (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)
Corona virüsünün en çok etkilediği ülkelerden İtalya'da, aralarında Juventuslu yıldızların da yer aldığı bazı futbolcuların testleri de pozitif çıkmıştı.
O günlerle ilgili İtalyan basınına açıklamalarda bulunan Gianluigi Buffon'un eşi Ilaria D'Amico yaşadıkları sıkıntılı süreci anlattı.
D'Amico duygu dolu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"ÇOCUKLARI BİLE GÜNLERCE GÖRMEDİ"
Juventus'ta Rugani, Matuidi ve Dybala'da corona virüsü çıktı. İlk başlarda çok korktuk. Çünkü Buffon, takım arkadaşlarına sarılmayı seven bir insan. Test sonuçlarını bekleyene kadar evde Buffon, bir odada kendini izole etti. Günlerce çocukları görmedi, yemeğini kapıdan bırakıyordum ve ben de başka bir odada yatıyordum. Korkunçtu.
"BUFFON HALA OYNAMAK İSTİYOR"
Testi negatif çıkınca derin bir nefes aldık. Buffon, karantina başladığından beri evden bir kez olsun çıkmadı. Alışverişleri ben yapıyorum. Gigi, bahçede çocuklarla futbol oynuyor. Gelecek sezon 43 yaşına girecek ve hala oynamak istiyor. Sanırım ben Buffon'dan önce emekli olacağım!
- 26.04.2020
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Buffon'un eşinden corona virüsü açıklaması "Günlerce..." haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.