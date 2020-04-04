Karantinadan çıkmayan Cristiano Ronaldo'yu sevgilisi Georgina Rodriguez traş etti!
Corona virüsü salgını nedeniyle Portekiz'de bulunan Madeira adasında ailesiyle birlikte kendini karantinaya alan dünya yıldızı Cristiano Ronaldo'yu sevgilisi Georgina Rodrgiuez traş etti. İşte o anlar...
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