Maradona'nın forması 55 bin Euro'ya satıldı
İtalya'da corona virüsü salgınından etkilenenler için yardım kampanyası düzenlendi. Bu kampanyada Arjantinli efsane futbolcu Diego Maradona'nın forması da açık artırmayla 55 bin Euro karşılığında satıldı.
Corona virüsü salgınından en çok etkilenen ülkelerin başında gelen İtalya'da, virüse yakalananlara yardım etmek amacıyla düzenlenen açık artırmada Arjantin'in futbol efsanesi Diego Maradona'nın forması da satışa çıktı.
Napoli'de Maradona ile birlikte oynayan eski futbolcu Ciro Ferrara tarafından açık artırmaya bağışlanan forma, 55 bin Euro'ya alıcı buldu. Açık artırmanın ardından "Başka bir oyun daha kazandık" diyen Ferrara, "Bu yaptığımız çok önemli bir şey. Hep birlikte kazandık" ifadelerini kullandı. Müzayedede toplamda 85 bin Euro elde edildiği açıklandı.
- 27.04.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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