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27 Nisan 2020, Pazartesi
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Haberler İtalya Serie A Maradona'nın forması 55 bin Euro'ya satıldı!

Maradona'nın forması 55 bin Euro'ya satıldı

Maradona'nın forması 55 bin Euro'ya satıldı

'da corona virüsü salgınından etkilenenler için yardım kampanyası düzenlendi. Bu kampanyada Arjantinli efsane futbolcu 'nın forması da açık artırmayla 55 bin Euro karşılığında satıldı.

Corona virüsü salgınından en çok etkilenen ülkelerin başında gelen 'da, virüse yakalananlara yardım etmek amacıyla düzenlenen açık artırmada Arjantin'in futbol efsanesi 'nın forması da satışa çıktı.

'de Maradona ile birlikte oynayan eski futbolcu Ciro Ferrara tarafından açık artırmaya bağışlanan forma, 55 bin Euro'ya alıcı buldu. Açık artırmanın ardından "Başka bir oyun daha kazandık" diyen Ferrara, "Bu yaptığımız çok önemli bir şey. Hep birlikte kazandık" ifadelerini kullandı. Müzayedede toplamda 85 bin Euro elde edildiği açıklandı.

  1. 27.04.2020
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