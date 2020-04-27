İtalya'da geri sayım! Resmi açıklama geldi
Corona virüsü salgını sonrası askıya alınan İtalya Serie A'nın yeniden başlaması için geri sayıma geçildi... İtalya Başbakanı Conte'nin, takımlara 18 Mayıs'tan itibaren antrenman izni verileceğini açıklamasının ardından Futbol Federasyonu Başkanı Gabriele Gravina da liglerin yeniden başlayacağının sinyallerini verdi. Gravina, "Her zaman şartlar oluştuğunda yeniden başlama isteğimizi dile getirmiştik. Hükümetin sunduğu ufuk, bize bunu yapma izni veriyor" dedi.
İtalya Futbol Federasyonu (FIGC) Başkanı Gabriele Gravina, ülkede yürürlükte olan corona virüsü salgınına yönelik tedbirlerin 4 Mayıs'tan itibaren gevşetileceğinin açıklanmasının, kendilerine futbol liglerinin yeniden başlamasına yönelik bir ufuk çizdiğini belirtti.
Ülkede iki ayı aşkın süredir devam eden Covid-19 salgınına yönelik sıkı karantina tedbirlerinin 4 Mayıs'tan itibaren gevşetileceğinin açıklanmasının ardından son haftalarda futbolun da yeniden başlaması tartışmaları hız kazandı.
Başbakan Giuseppe Conte'nin, dün akşam yaptığı önlemlerin gevşetilmesine ilişkin açıklama sırasında, liglerin ne zaman başlayacağının belli olmadığını ancak, toplu halde antrenmanlara 18 Mayıs'tan itibaren izin verileceğini söylemesine, FIGC Başkanı Gravina'dan karşılık geldi.
Gravina yaptığı yazılı açıklamada, "Her zaman şartlar oluştuğunda yeniden başlama isteğimizi dile getirmiştik. Hükümetin sunduğu ufuk, bize bunu yapma izni veriyor." ifadesini kullandı.
Federasyon Başkanı, Serie A'nın bütünüyle durmasının İtalyan sporuna zarar vereceğini belirtti.
Başkan Gravina, 8 Mayıs'ta federasyon yönetim kurulunu toplantıya çağırdığı bilgisini de verdi. Gravina, futbol federasyonu olarak hükümete Covid-19 acil durumunun yönetiminde yardımcı olan Bilim Kurulu'ndan kendilerini dinlemelerini istediklerini ifade etti.
Gabriele Gravina, kendi doktorlarından oluşan bilim komisyonlarının yeniden başlamaya ilişkin çok titiz bir protokol belirlediğini, ancak Bilim Kurulu ve Ulusal Olimpiyat Komitesi'nin (CONI) yönlendirmelerine göre kendi protokollerini güncelleyebileceklerini söyledi.
SPOR BAKANI TEMKİNLİ
En son lig maçının 9 Mart'ta oynandığı Serie A'da o tarihten bu yana maç yapılmazken, ligin kaldığı yerden tekrar ne zaman başlayacağı merak ve tartışma konusu. Ülkede son haftalarda futbol camiasından yeniden başlama talepleri daha güçlü dile getirilirken, hükümet özellikle de Gençlik ve Spor Bakanı Vincenzo Spadafora mesafeli yaklaşıyor.
Serie A takımlarının 18 Mayıs'ta antrenmanlara başlaması ve ligde kalan maç takviminin haziran başından 2 Ağustos'a kadar tamamlanması en çok öne çıkan senaryo olarak telaffuz ediliyor.
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