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04 Nisan 2020, Cumartesi
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bombası! Yeni rota

Cengiz Ünder bombası! Yeni rota İngiltere

İtalya Serie A ekiplerinden Roma'da forma giyen milli futbolcumuz , bu sezon sakatlıklığı nedeniyle 20 maça çıkabilmiş, yıldız futbolcunun gelecek sezonda Roma'da olmayacağı iddia edilmişti. Cengiz'le ilgili bir iddia daha ortaya atıldı. ekibi Everton'un gelecek sezon transferde büyük bir harcama yapacağı ve milli yıldız Cengiz Ünder'i kadrosuna katacağı bildirildi.

İtalyan ekibi Roma'da forma giyen milli yıldızımız için yeni bir iddiası ortaya atıldı. liverpoolecho adlı internet sitesi, Cengiz Ünder'in 'e çok yakın olduğunu iddia etti.

Haberde Everton'un gelecek yıl transferde büyük bir harcama yapacağı ve potansiyeli yüksek oyunculara yöneleceği belirtilirken bu isimlerin başında Cengiz Ünder'in geldiği ifade edildi. Bu yıl sakatlığı sebebiyle Roma'da toplam 20 maça çıkabilen Cengiz Ünder 3 golle takımına katkı sağladı.

TAKAS GÜNDEMDE

Bu arada Roma'nın Everton'da forma giyen Brezilyalı futbolcu ile ilgilendiği ifade edilirken bu transferin takas yoluyla da gerçekleşebileceği iddia edildi. Tottenham'ın da radarında olan Cengiz Ünder'in Roma'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken milli yıldızın tercihini hangi takımdan yana kullanacağı ise merak konusu.

liverpoolecho, Everton menajeri 'nin transfer listesine yazdığı isimler arasında Cengiz Ünder'i ısrarla istediğini de iddia etti.

Aynı haberde 'un yaz aylarında daha fazla forma giyebileceği bir takıma kiralanacağı iddia edildi.

  1. 04.04.2020
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