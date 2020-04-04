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04 Nisan 2020, Cumartesi
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Dybala'nın nişanlısı virüsün bulaştığı ismi açıkladı!

Dybala'nın nişanlısı virüsün bulaştığı ismi açıkladı!

Dünyayı etkisi altına alan virüsü, birçok dünya yıldızı futbolcuya da bulaştı. O isimlerden bir olan ve günlerdir karantina altındaki 'un yıldız oyuncusu Paulo Dybala'nın nişanlısı Oriana Sabatini, yaptığı paylaşımda virüsün kimden bulaşmış olabileceğini açıkladı. İşte detaylar...

virüsüne yakalanan ve günlerdir karantinada olan 'un yıldız futbolcusu Paulo Dybala'nın nişanlısı Oriana Sabatini'den kötü haber geldi.

"SANIRIM RUGANI'DEN BULAŞTI"
Sosyal medya hesabından paylaşımlar yapan ve hastalık sürecini anlatan Sabatini; "Sanırım Dybala ve Rugani'nin iletişiminden kaynaklı olarak virüs bana da bulaştı. İlk testten bu yana 15 gün geçti. Hala pozitifiz ve evimizde karantinadayız." dedi.

Sürekli durumlarının sorulduğunu ve açıklama yapmak zorunda kaldığını söyleyen Arjantinli şarkıcı; "21 Mart'ta Dybala ve benim test sonuçlarımız pozitif çıktı. O günden beri tedavi olduk ve evden çıkmadık." sözlerini kullandı.

"3 GÜN ÖNCE NEGATİF ÇIKTIM AMA..."
"3 gün önce bana yapılan testin sonucu negatif çıktı. Hastalığı atlattığımı düşündüm ve sevindim. Ancak bugün yapılan test yeniden pozitif çıktı. Ne olduğunu ben de anlamadım. 3 gün önceden bugüne ne değişti?Yani hala virüs taşıyorum."

"SEMPTOMLARIMIZ YOK"
"15 gün oldu ve hala pozitifiz. Bu duruma anlam veremiyorum. Artık semptomlarımız yok Kendimizi iyi hissediyoruz ama pozitifiz. Ne yapacağımı bilmiyorum."

Takipçilerine de seslenen Sabatini; "Eğer semptomları hissediyorsanız evinizden çıkmayın. Kendinize dikkat edin. Kimseyi korkutmak istemem ama virüs dünyayı dolaşıyor ve binlerce ölüme sebep oluyor. Bana hangi ilacı kullandığımı soruyorsunuz. Bunu söyleyemem çünkü herkeste işe yarayan bir ilaç söz konusu değil." diye konuştu.

Sabatini'nin son sözleri ise; "Bizi merak etmeyin. Evimizdeyiz ve kendimize gerçekten çok iyi bakıyoruz. Moralimiz ve sağlığımız iyi. Lütfen kendinize dikkat edin. Evinizde ve sağlıklı kalın." oldu.

  1. 04.04.2020
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