Portekiz'de ligler 4 Haziran'da başlayacak - Son dakika Avrupa’dan Futbol haberleri - Fotomaç
12 Mayıs 2020, Salı
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Portekiz'de ligler 4 'da başlayacak

Portekiz'de ligler 4 Haziran'da başlayacak

Portekiz Federasyonu, futbola geri dönüş kararı aldı. Federasyondan yapılan açıklamada liglerin 4 'da başlayacağı duyuruldu. Portekiz'de 4 kulüpte toplam 10 vakaya rastlandığı açıklanmıştı.

Portekiz futbola geri dönüş kararı aldı. Corona virüsü salgınını kontrol altına almaya başlayan Portekiz, ayından yeniden futbola dönecek. Portekiz Federasyonu, liglerin 4 Haziran'da başlayacağını açıkladı.

Bitime 10 hafta kala corona virüsü nedeniyle liglere ara verilen Portekiz'den müjdeli haber geldi. Portekiz'de futbol heyecanı 4 Haziran'da yeniden başlayacak.

corona virüsü engeline takılan ligleri kaldığı yerden başlatma kararı aldı. Portekiz Süper Ligi'nde Porto 60 puanla liderliğini sürdürürken, ise 59 puanla ikinci sırada şampiyonluk mücadelesi veriyor.

CORONA VİRÜSÜ VAKASINA RASTLANAN PORTEKİZ KULÜPLERİ:

Famalicao (5)
Vitoria Guimaraes (3)
Moreirense (1)
Benfica (1)

  1. 12.05.2020
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