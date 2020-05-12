Portekiz'de ligler 4 Haziran'da başlayacak
Portekiz Futbol Federasyonu, futbola geri dönüş kararı aldı. Federasyondan yapılan açıklamada liglerin 4 Haziran'da başlayacağı duyuruldu. Portekiz'de 4 kulüpte toplam 10 vakaya rastlandığı açıklanmıştı.
Portekiz futbola geri dönüş kararı aldı. Corona virüsü salgınını kontrol altına almaya başlayan Portekiz, Haziran ayından yeniden futbola dönecek. Portekiz Futbol Federasyonu, liglerin 4 Haziran'da başlayacağını açıkladı.
Bitime 10 hafta kala corona virüsü nedeniyle liglere ara verilen Portekiz'den müjdeli haber geldi. Portekiz'de futbol heyecanı 4 Haziran'da yeniden başlayacak.
Portekiz Futbol Federasyonu corona virüsü engeline takılan ligleri kaldığı yerden başlatma kararı aldı. Portekiz Süper Ligi'nde Porto 60 puanla liderliğini sürdürürken, Benfica ise 59 puanla ikinci sırada şampiyonluk mücadelesi veriyor.
CORONA VİRÜSÜ VAKASINA RASTLANAN PORTEKİZ KULÜPLERİ:
Famalicao (5)
Vitoria Guimaraes (3)
Moreirense (1)
Benfica (1)
- 12.05.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Portekiz'de ligler 4 Haziran'da başlayacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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