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14 Mayıs 2020, Perşembe
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Portekiz 4 ’da

Portekiz 4 Haziran’da

Portekiz Futbol Federasyonu, corona virüsü salgını nedeniyle ara verilen liglerin 4 'dan itibaren kaldığı yerden devam edeceğini açıkladı.

Federasyondan yapılan açıklamada, 12 Mart'ta süresiz olarak ertelenen Portekiz 'i 4 'da başlatmayı planlandığını duyuruldu. Ligde geride kalan 24 hafta sonunda 60 puan toplayan Porto lider konumunda bulunuyor.

  1. 14.5.2020
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