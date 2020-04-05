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05 Nisan 2020, Pazar
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Ronaldo yine servet döktü

Ronaldo yine servet döktü

Evinde karantinada bulunan , yine bir harcamasıyla dudak uçuklattı. futbolcu, 9 milyon dolara dünyada sınırlı sayıda bulunan marka otobil satın aldı.

Evinde karantinada bulunan , yine bir harcamasıyla dudak uçuklattı. futbolcu, 9 milyon dolara dünyada sınırlı sayıda bulunan marka otobil satın aldı. 35 yaşındaki Ronaldo'nun araba koleksiyonunda Mercedes, Ferrari ve BMW'nin de çeşitli modelleri bulunuyor. Öte yandan Ronaldo geçtiğimiz günlerde korona ile mücadele için 1 milyon euro yardımda bulunmuştu.
  1. 5.4.2020
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