Ashley Cole'a korkunç saldırı! Sandalyeye bağladılar...

Ashley Cole'un İngiltere Surrey'deki villasına 21 Ocak günü soyguncular silahlı baskın yaptı.

SANDALYEYE BAĞLADILAR

Ashley Cole'u sandalyeye bağlayan soyguncular, yıldız ismin değerli ziynet eşyalarını çaldı. Maske ve kamuflaj giyen saldırganların eve arka kapıyı aşarak girdikleri belirtildi.

The Sun'a konuşan bir tanık; 'Korkunç bir tecrübeydi. Soyguncuların sesi çok profesyonel ve ne yaptıklarını biliyor gibiydi. İlk önce direkt olarak Ashley'i hedef aldılar.'dedi. Cole'un olay nedeniyle çok sarsıldığı ama hiç zarar görmediği açıklandı. İngiliz polisinin saldırganları halen aradığı belirtildi.