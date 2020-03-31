Mesut Özil için flaş sözler! "Arsenal'den ayrılmalı" - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç
31 Mart 2020, Salı
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için flaş sözler! "'den ayrılmalı"

Mesut Özil için flaş sözler! "Arsenal'den ayrılmalı"

'in eski futbolcusu , yıldız oyuncu hakkında flaş açıklamalarda bulundu. Arshavin Özil için, oyunu yavaşlattığını ve Arsenal'den ayrılması gerektiğini savundu. İşte tüm detaylar... fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER

'da forma giyen eski futbolcu , 'in oyunu yavaşlattığını ve ayrılması gerektiğini savundu.

Bir dönem Arsenal forması giyen Andrey Arshavin, Türk asıllı Alman yıldız Mesut Özil için olay ifadeler kullandı. Mesut Özil'e saygı duyduğunu belirten Arshavin, yıldız futbolcunun oyunu yavaşlattığını söyledi.

"ARSENAL'DEN AYRILMASI GEREKİYOR"

888 Sport'a konuşan Andrey Arshavin, ile anılan Mesut Özil'in Arsenal'da bir geleceği olmadığını ve ayrılması gerektiğini söyledi. Arshavin, Arsenal'da Mesut Özil'in yerine başka bir oyuncunun olması gerektiği savundu.

"GELECEKTE ONU ARSENAL'DA GÖRMÜYORUM"

Andrey Arshavin, "Mesut Özil birinci sınıf oyuncu ama bana göre oyunu yavaşlatıyor. Başka bir oyuncuyu tercih ederim. Onu gelecekte Arsenal'da görmüyorum. Tabi ki ona saygı duyuyorum. çok geliştirdi ancak gelecekte onu Arsenal'da görmüyorum" ifadelerini kullandı.

  1. 31.03.2020
  2. Güncelleme: 31.03.2020 20:26
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