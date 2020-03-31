Mesut Özil için flaş sözler! "Arsenal'den ayrılmalı"

Arsenal'da forma giyen eski futbolcu Andrey Arshavin, Mesut Özil'in oyunu yavaşlattığını ve ayrılması gerektiğini savundu.

Bir dönem Arsenal forması giyen Andrey Arshavin, Türk asıllı Alman yıldız Mesut Özil için olay ifadeler kullandı. Mesut Özil'e saygı duyduğunu belirten Arshavin, yıldız futbolcunun oyunu yavaşlattığını söyledi.

"ARSENAL'DEN AYRILMASI GEREKİYOR"

888 Sport'a konuşan Andrey Arshavin, Fenerbahçe ile anılan Mesut Özil'in Arsenal'da bir geleceği olmadığını ve ayrılması gerektiğini söyledi. Arshavin, Arsenal'da Mesut Özil'in yerine başka bir oyuncunun olması gerektiği savundu.

"GELECEKTE ONU ARSENAL'DA GÖRMÜYORUM"

Andrey Arshavin, "Mesut Özil birinci sınıf oyuncu ama bana göre oyunu yavaşlatıyor. Başka bir oyuncuyu tercih ederim. Onu gelecekte Arsenal'da görmüyorum. Tabi ki ona saygı duyuyorum. Futbolunu çok geliştirdi ancak gelecekte onu Arsenal'da görmüyorum" ifadelerini kullandı.