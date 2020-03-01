Everton 1-1 Manchester United | MAÇ SONUCU

İngiltere Premier Lig'de 28. hafta mücadelesinde Carlo Ancelotti'nin çalıştırdığı Everton ile Ole Gunnar Solskjaer'in takımı Manchester United karşı karşıya geldi.



Goodison Park'ta oynanan karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Ev sahibi ekip 3. dakikada Dominic Calvert-Lewin'in golüyle öne geçerken, 31'de Bruno Fernandes skoru eşitledi.

MANU PUANINI 42'YE YÜKSELTTİ



Alınan bu sonucun ardından Everton puanını 37 yaptı. Manchester United ise 42 puana çıktı ve yenilmezlik serisini 4 maça çıktı.



Ligin bir sonraki haftasında Everton deplasmanda Chelsea ile karşılaşacak. MANU sahasında Manchester City'i ağırlayacak.