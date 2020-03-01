Everton 1-1 Manchester United | MAÇ SONUCU
İngiltere Premier Lig'in 28'inci haftasında Manchester United deplasmanda Everton'a konuk oldu. Zorlu karşılaşma 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı. Everton'ın golü Dominic Calvert-Lewin'den gelirken, Kırmızı Şeytanlar'ın golünü Bruno Fernandes kaydetti. Bu sonuçla Manchester United 42, Everton 37 puana yükseldi.
İngiltere Premier Lig'de 28. hafta mücadelesinde Carlo Ancelotti'nin çalıştırdığı Everton ile Ole Gunnar Solskjaer'in takımı Manchester United karşı karşıya geldi.
Goodison Park'ta oynanan karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Ev sahibi ekip 3. dakikada Dominic Calvert-Lewin'in golüyle öne geçerken, 31'de Bruno Fernandes skoru eşitledi.
MANU PUANINI 42'YE YÜKSELTTİ
Alınan bu sonucun ardından Everton puanını 37 yaptı. Manchester United ise 42 puana çıktı ve yenilmezlik serisini 4 maça çıktı.
Ligin bir sonraki haftasında Everton deplasmanda Chelsea ile karşılaşacak. MANU sahasında Manchester City'i ağırlayacak.
- 01.03.2020
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MECBURSUN ŞAMPİYON OLMAYA İMPARATOR BU DURUMA GELDİKTEN SONRA ŞİMDİ İŞİN DAHA ÇOK ZOR İMPARATOR. SENİ ŞAMPİYONLUKTAN BAŞKA BİR ŞEY TATMİN ETMEZ.
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