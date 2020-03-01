Everton 1-1 Manchester United | MAÇ SONUCU  - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç
01 Mart 2020, Pazar
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Haberler İngiltere Premier Lig Goodison Park'ta kazanan çıkmadı!

1-1 | MAÇ SONUCU

Everton 1-1 Manchester United | MAÇ SONUCU

'in 28'inci haftasında deplasmanda 'a konuk oldu. Zorlu karşılaşma 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı. Everton'ın golü Dominic Calvert-Lewin'den gelirken, Kırmızı Şeytanlar'ın golünü kaydetti. Bu sonuçla Manchester United 42, Everton 37 puana yükseldi.

'de 28. hafta mücadelesinde 'nin çalıştırdığı ile Ole Gunnar Solskjaer'in takımı karşı karşıya geldi.

Goodison Park'ta oynanan karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Ev sahibi ekip 3. dakikada Dominic Calvert-Lewin'in golüyle öne geçerken, 31'de skoru eşitledi.

MANU PUANINI 42'YE YÜKSELTTİ

Alınan bu sonucun ardından Everton puanını 37 yaptı. Manchester United ise 42 puana çıktı ve yenilmezlik serisini 4 maça çıktı.

Ligin bir sonraki haftasında Everton deplasmanda ile karşılaşacak. MANU sahasında 'i ağırlayacak.

  1. 01.03.2020
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