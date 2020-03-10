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10 Mart 2020, Salı
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Ramsey'in laneti devam ediyor! askıya alındı

Ramsey'in laneti devam ediyor! İtalya Ligi askıya alındı

İtalyan devi forması giyen 'in gol attığı maçlardan sonra yaşanan olumsuzluklar 2020 yılında da sürdü ve bu sefer 'nde kendini gösterdi.

"Curse of Ramsey" (Ramsey'in Laneti) diye adlandırılan ilginç tesadüflere bir yenisi daha eklendi. 29 yaşındaki futbolcunun attığı gollerden sonra yaşanan felaketler ve ölümler spor dünyasında büyük yankı uyandırıyor. 'in attığı gollerden sonra tam 21 ünlü kişi hayatını kaybetti.

Galli orta saha pazar günü Inter'i 2-0 mağlup ettikleri maçta takımının ilk golünü kaydetmişti.

LİGLER DURDURULDU!
Ramsey'in attığı bu golün ertesi günü bütün Serie A maçları 3 Nisan'a kadar durduruldu.

Bu olayın ardından "Ramsey şimdi de Serie A'yı öldürdü" yorumları yapıldı.

Ardında 21 ölüm bırakan Ramsey'in ilk kurbanı 14 Ekim 2009'da attığı gol sonrası hayatını kaybeden İspanyol spor yazarı ve yorumcu Andres Montes oldu.

  1. 10.03.2020
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