Ramsey'in laneti devam ediyor! İtalya Ligi askıya alındı

"Curse of Ramsey" (Ramsey'in Laneti) diye adlandırılan ilginç tesadüflere bir yenisi daha eklendi. 29 yaşındaki futbolcunun attığı gollerden sonra yaşanan felaketler ve ölümler spor dünyasında büyük yankı uyandırıyor. Aaron Ramsey'in attığı gollerden sonra tam 21 ünlü kişi hayatını kaybetti.

Galli orta saha pazar günü Inter'i 2-0 mağlup ettikleri maçta takımının ilk golünü kaydetmişti.

LİGLER DURDURULDU!

Ramsey'in attığı bu golün ertesi günü bütün Serie A maçları 3 Nisan'a kadar durduruldu.

Bu olayın ardından "Ramsey şimdi de Serie A'yı öldürdü" yorumları yapıldı.



Ardında 21 ölüm bırakan Ramsey'in ilk kurbanı 14 Ekim 2009'da attığı gol sonrası hayatını kaybeden İspanyol spor yazarı ve yorumcu Andres Montes oldu.