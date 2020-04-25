İtalya Serie A'da büyük kriz kapıda! 233 milyon euro... - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç
25 Nisan 2020, Cumartesi
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Serie A'da büyük kriz kapıda! 233 milyon euro...

İtalya Serie A'da büyük kriz kapıda! 233 milyon euro...

Corona virüsü salgını nedeniyle ara verilen Serie A'da sezona yeniden başlanması planlanırken, yayıncı kuruluşlar ile kulüpler arasında 'ödeme' krizi patlak verdi. Serie A'nın elinde bulunduran 3 yayıncı kuruluşun 233 milyon euroluk ödemeyi zamana yayma fikrine karşı çıkan kulüpler, en geç 1 'a kadar ödemelerin yapılmasını talep etti. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Corona virüsü salgını nedeniyle birçok lig ertelenirken, bu durumun ekonomik yansımaları da yayıncı kuruluşlar ile kulüpleri karşı karşıya getiriyor. Seria A'da maçlar oynanmadığı için peşin ödeme yapmak istemeyen yayıncı kuruluşlar ile kulüpler arasında kriz çıktı.

Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre; Serie A'nın elinde bulunduran 3 yayıncı kuruluşun 233 milyon euroluk ödemeyi zamana yayma fikrine kulüpler karşı çıktı. Kulüpler, Sky, DAZN ve IMG'den ödemelerin gecikmemesini isterken, sözleşmede belirtilen tarih olan 1 'ta ödemelerin yapılmasını şart koştular. Haberde, kulüplerin aksi bir durumda mahkemeye gidecekleri ifade edildi.

Yayıncı kuruluşlar ise ülkede liglerin ve spor faaliyetlerinin durdurulması nedeniyle 233 milyon euro ödemeyi hem zamana yayma hem de pazarlık önerisini sundu. Kulüpler ise bu teklife şiddetle karşı olduklarını iletti.

  1. 25.04.2020
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