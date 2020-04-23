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23 Nisan 2020, Perşembe
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Serie A'nın bitiş tarihi belli oldu!

İtalya Serie A'nın bitiş tarihi belli oldu!

'nın 55 ülke federasyonuna yaptığı 'Ligleri tamamlayın' çağrısının ardından Federasyonu harekete geçti. Federasyon başkanı 'nın, Serie A'da sezonun bitiş tarihini 2 Ağustos olarak açıklayacağı belirtildi. İşte detaylar...

Corona virüsü nedeniyle ara verilen Serie A'da liglerin yeniden başlaması beklenirken, sezonun bitiş tarihi de belli oldu. İtalya Federasyonu (FIGC) Başkanı 'nın, Serie A'da 2019-2020 sezonunun bitiş tarihini 2 Ağustos olarak açıklayacağı bildirildi.

Federasyondan yapılan açıklamada, başkan Gravina'nın bugün federasyon yönetim kurulu ile yeni tip coronavirüs (Covid-19) acil durumu nedeniyle durdurulan liglerin durumunu ele aldığı belirtildi.

Açıklamada, İtalyan hükümeti ve 'dan futbol liglerine ilişkin gelen son bilgi ve tavsiyelerin değerlendirildiği, bununla birlikte faaliyetin yeniden başlamasına ilişkin başkan Gravina'nın, yönetim kuruluyla mutabık kalarak, 2019-2020 sezonu sonunu 2 Ağustos olarak belirlemek için ilerleyen saatlerde karar alacağı ifade edildi.

"KARARLAR UYUM İÇİNDE ALINACAK"

Söz konusu kararın, hükümetin alacağı kararlara, ve UEFA'nın önerileriyle ve lig yöneticileri ile futbolcular sendikasının oyuncu sözleşmelerinin 30 Haziran'dan ileriye uzatılmasına yönelik çalışmalarıyla tam uyum içinde alınacağı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen başkan Gravina, "Futbol dünyası, 2020-2021 sezonu müsabakalarını korumaya yönelik, Covid-19'un yol açtığı krize somut ve sürdürülebilir çözümler bulmak için durmaksızın ve sorumlu bir şekilde çalışıyor." ifadesini kullandı.

  1. 23.04.2020
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