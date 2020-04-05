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05 Nisan 2020, Pazar
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Haberler İtalya Serie A Fiorentina'da üç futbolcu corona virüsünü yendi!

'da üç futbolcu corona virüsünü yendi!

Fiorentina'da üç futbolcu corona virüsünü yendi!

Corona virüsünün Avrupa'da en çok etkilediği ülke olan 'dan sevindirici haber geldi. Serie A ekiplerinden , corona virüsüne yakalanan 3 futbolcusu , ve 'in son yapılan testlerinin negatif çıktığını açıkladı.

Serie A Ligi ekiplerinden , daha önce corona virüsü semptomlarına rastlanan 3 futbolcusunun, tedavi sonrası iyileştiğini ve son yapılan testlerinin negatif çıktığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: ", ve 'in corona virüsü (Covid-19) test sonucunun negatif çıktığını bildirmekten memnuniyet duyuyor, tedaviye devam eden doktorlara, hemşirelere ve hastane çalışanlarına bir kez daha teşekkür ediyoruz"

Fiorentina ayrıca corona virüsü salgınıyla mücadele kapsamında 760 bin Euro bağış yağtığını da açıkladı.

  1. 05.04.2020
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