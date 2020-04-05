Fiorentina'da üç futbolcu corona virüsünü yendi!
Corona virüsünün Avrupa'da en çok etkilediği ülke olan İtalya'dan sevindirici haber geldi. Serie A ekiplerinden Fiorentina, corona virüsüne yakalanan 3 futbolcusu Patrick Cutrone, German Pezzella ve Dusan Vlahovic'in son yapılan testlerinin negatif çıktığını açıkladı.
İtalya Serie A Ligi ekiplerinden Fiorentina, daha önce corona virüsü semptomlarına rastlanan 3 futbolcusunun, tedavi sonrası iyileştiğini ve son yapılan testlerinin negatif çıktığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Patrick Cutrone, German Pezzella ve Dusan Vlahovic'in corona virüsü (Covid-19) test sonucunun negatif çıktığını bildirmekten memnuniyet duyuyor, tedaviye devam eden doktorlara, hemşirelere ve hastane çalışanlarına bir kez daha teşekkür ediyoruz"
Fiorentina ayrıca corona virüsü salgınıyla mücadele kapsamında 760 bin Euro bağış yağtığını da açıkladı.
- 05.04.2020
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