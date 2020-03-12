Takım arkadaşında koronavirüs görülen Ronaldo İtalya'ya dönmüyor - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç
12 Mart 2020, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler İtalya Serie A Ronaldo'dan flaş koronavirüs hamlesi! Kulübe bildirdi

Takım arkadaşında koronavirüs görülen 'ya dönmüyor

Takım arkadaşında koronavirüs görülen Ronaldo İtalya'ya dönmüyor

'ta savunma oyuncusu 'de koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından, annesinin rahatsızlığı için Portekiz'de bulunan 'nun 'ya dönmeyeceğini kulübe bildirdiği ifade edildi.

Serie A ekiplerinden 'un, savunma oyuncusu 'de koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklamasının ardından gözler takımdaki diğer futbolculara çevrildi. Futbolseverler ise Cristiano 'nun nasıl bir reaksiyon göstereceğini merak ediyordu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre annesinin rahatsızlığı için Portekiz'de bulunan Ronaldo, takım arkadaşında koronavirüs çıktığı haberini almasının ardından İtalya'ya dönmeyecek ve Portekiz'de kalacak.

Öte yandan Rugani'de koronavirüs vakasına rastlanmamış olsaydı, Portekizli oyuncunun özel uçuş izni alarak İtalya'ya dönmeyi planladığı ortaya çıktı.

haberin devamı

  1. 12.03.2020
  2. Güncelleme: 12.03.2020 11:33
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Takım arkadaşında koronavirüs görülen Ronaldo İtalya'ya dönmüyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN