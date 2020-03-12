Takım arkadaşında koronavirüs görülen Ronaldo İtalya'ya dönmüyor

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'un, savunma oyuncusu Daniele Rugani'de koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklamasının ardından gözler takımdaki diğer futbolculara çevrildi. Futbolseverler ise Cristiano Ronaldo'nun nasıl bir reaksiyon göstereceğini merak ediyordu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre annesinin rahatsızlığı için Portekiz'de bulunan Ronaldo, takım arkadaşında koronavirüs çıktığı haberini almasının ardından İtalya'ya dönmeyecek ve Portekiz'de kalacak.

Öte yandan Rugani'de koronavirüs vakasına rastlanmamış olsaydı, Portekizli oyuncunun özel uçuş izni alarak İtalya'ya dönmeyi planladığı ortaya çıktı.