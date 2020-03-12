Juventus'ta savunma oyuncusu Daniele Rugani'de koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından, annesinin rahatsızlığı için Portekiz'de bulunan Ronaldo'nun İtalya'ya dönmeyeceğini kulübe bildirdiği ifade edildi.
İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'un, savunma oyuncusu Daniele Rugani'de koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklamasının ardından gözler takımdaki diğer futbolculara çevrildi. Futbolseverler ise Cristiano Ronaldo'nun nasıl bir reaksiyon göstereceğini merak ediyordu.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre annesinin rahatsızlığı için Portekiz'de bulunan Ronaldo, takım arkadaşında koronavirüs çıktığı haberini almasının ardından İtalya'ya dönmeyecek ve Portekiz'de kalacak.
Öte yandan Rugani'de koronavirüs vakasına rastlanmamış olsaydı, Portekizli oyuncunun özel uçuş izni alarak İtalya'ya dönmeyi planladığı ortaya çıktı.
- 12.03.2020
- Güncelleme: 12.03.2020 11:33
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Fırat Aydınus yönetecek
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Yorum
Mustafa Bence yanlış atama Halis özkahyayı atama yapacaktı
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Trabzonspor'un kaptanı Jose Sosa'dan şampiyonluk açıklaması
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Campıons Milet parasıyla 5-6 oyuncu al...Şampiyon ol.Borçları yap...nasıl olsa öderler.
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Fenerbahçe'de kara tablo
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YASİN ALTYAPI ALTYAPI ALTYAPI
Takım arkadaşında koronavirüs görülen Ronaldo İtalya'ya dönmüyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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