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12 Mart 2020, Perşembe
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koronavirüs nedeniyle karantina altına alındı

Cristiano Ronaldo koronavirüs nedeniyle karantina altına alındı

forması giyen 'de koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından Portekizli futbolcu 'nun Portekiz'de karantinaya alındığı bildirildi.

Dünyayı saran koronavirüs salgını, İtalya'yı vurmaya devam ediyor. Son olarak ülkenin önde gelen futbol takımlarından olan 'un, defans oyuncusu Rugani'de koronavirüs saptanmıştı.

Rugani'de koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından Portekiz'de bulunan 'nun karantinaya alındığı bildirildi. Yıldız futbolcunun normal şartlarda bugün İtalya'ya dönmesi bekleniyordu ancak Ronaldo, kulübü ile iletişime geçerek Rugani'den koronavirüs görülmesinin ardından Madeira'da kalmaya karar verdi.

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  1. 12.03.2020
  2. Güncelleme: 12.03.2020 15:17
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