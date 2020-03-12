Cristiano Ronaldo koronavirüs nedeniyle karantina altına alındı
Juventus forması giyen Daniele Rugani'de koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo'nun Portekiz'de karantinaya alındığı bildirildi.
Dünyayı saran koronavirüs salgını, İtalya'yı vurmaya devam ediyor. Son olarak ülkenin önde gelen futbol takımlarından olan Juventus'un, defans oyuncusu Rugani'de koronavirüs saptanmıştı.
Rugani'de koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından Portekiz'de bulunan Cristiano Ronaldo'nun karantinaya alındığı bildirildi. Yıldız futbolcunun normal şartlarda bugün İtalya'ya dönmesi bekleniyordu ancak Ronaldo, kulübü ile iletişime geçerek Rugani'den koronavirüs görülmesinin ardından Madeira'da kalmaya karar verdi.
- 12.03.2020
- Güncelleme: 12.03.2020 15:17
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