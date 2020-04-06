Ronaldo her yerde zirvede
Juventus'un yıldız ismi Cristiano Ronaldo'nun yeşil sahalardaki başarısı cebine de yansıyor.
Portekizli oyuncu, kariyeri boyunca dünyada 1 milyar dolar kazanan ilk futbolcu olmayı başaracak. Forbes Dergisi'nde yer alan habere göre; dünyanın en iyi futbolcuları arasında gösterilen CR7'nin koronavirüs salgını nedeniyle maaşında kesintiye gitmesine rağmen sezon sonunda kariyerindeki kazancının 1 milyar dolara ulaşacağı yazıldı. 35 yaşındaki dünya yıldızı, tüm spor dallarında ise golfçü Tiger Woods ve boksör Floyd Mayweather'dan sonra bu kazanca ulaşan 3. sporcu unvanını alacak.
- 6.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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