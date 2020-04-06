Ronaldo her yerde zirvede

Portekizli oyuncu, kariyeri boyunca dünyada 1 milyar dolar kazanan ilk futbolcu olmayı başaracak. Forbes Dergisi'nde yer alan habere göre; dünyanın en iyi futbolcuları arasında gösterilen CR7'nin koronavirüs salgını nedeniyle maaşında kesintiye gitmesine rağmen sezon sonunda kariyerindeki kazancının 1 milyar dolara ulaşacağı yazıldı. 35 yaşındaki dünya yıldızı, tüm spor dallarında ise golfçü Tiger Woods ve boksör Floyd Mayweather'dan sonra bu kazanca ulaşan 3. sporcu unvanını alacak.