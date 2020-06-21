Inter-Sampdoria maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını sebebiyle ertlenen ve uzun bir aranın ardından yeniden başlayan İtalya Serie A'da gecenin önemli maçlarından biri de Inter ile Sampdoria arasında oynanıyor. Maç öncesi birçok futbolsever maçın saati ve yayınlanacağı kanalı merak ediyor. Peki, Inter-Sampdoria maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Yeniden başlayan İtalya Serie A'da Inter, 25 maçta topladığı 54 puanla üçüncü sırada yer alıyor ve şampiyonluk adaylarından biri. 16. sıradaki Sampdoria'nın ise 26 puanı bulunuyor ve her an düşme hattına inebilir. Ev sahibi ekipte Agoume, Padelli, Sensi ve Vecino karşılaşmada forma giyemeyecek. Sampdoria'daki eksikler ise Ferrari ve Quagliarella.
INTER-SAMPDORIA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Inter ile Samdoria arasında oynanacak maç bu akşam 22:45'de oynancak. Maçın Türkiye'de yayıncısı bulunmamaktadır.
INTER SAMPDORIA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Inter: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Candreva, Gagliardini, Barella, Young; Eriksen; Lukaku, L. Martinez
Sampdoria: Audero; Bereszynski, Tonelli, Colley, Murru; Ramirez, Vieira, Ekdal, Jankto; Gabbiadini, Bonazzoli
- 21.06.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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