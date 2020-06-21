Inter-Sampdoria maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç
21 Haziran 2020, Pazar
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Haberler İtalya Serie A Inter-Sampdoria maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

Inter- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Inter-Sampdoria maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını sebebiyle ertlenen ve uzun bir aranın ardından yeniden başlayan İtalya 'da gecenin önemli maçlarından biri de Inter ile arasında oynanıyor. Maç öncesi birçok futbolsever maçın saati ve yayınlanacağı kanalı merak ediyor. Peki, Inter-Sampdoria maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Yeniden başlayan İtalya 'da Inter, 25 maçta topladığı 54 puanla üçüncü sırada yer alıyor ve şampiyonluk adaylarından biri. 16. sıradaki 'nın ise 26 puanı bulunuyor ve her an düşme hattına inebilir. Ev sahibi ekipte Agoume, Padelli, Sensi ve Vecino karşılaşmada forma giyemeyecek. Sampdoria'daki eksikler ise Ferrari ve Quagliarella.

INTER-SAMPDORIA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Inter ile Samdoria arasında oynanacak maç bu akşam 22:45'de oynancak. Maçın Türkiye'de yayıncısı bulunmamaktadır.

INTER SAMPDORIA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Inter: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Candreva, Gagliardini, Barella, Young; Eriksen; Lukaku, L. Martinez

Sampdoria: Audero; Bereszynski, Tonelli, Colley, Murru; Ramirez, Vieira, Ekdal, Jankto; Gabbiadini, Bonazzoli

  1. 21.06.2020
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