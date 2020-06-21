Inter-Sampdoria maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Yeniden başlayan İtalya Serie A'da Inter, 25 maçta topladığı 54 puanla üçüncü sırada yer alıyor ve şampiyonluk adaylarından biri. 16. sıradaki Sampdoria'nın ise 26 puanı bulunuyor ve her an düşme hattına inebilir. Ev sahibi ekipte Agoume, Padelli, Sensi ve Vecino karşılaşmada forma giyemeyecek. Sampdoria'daki eksikler ise Ferrari ve Quagliarella.

INTER-SAMPDORIA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Inter ile Samdoria arasında oynanacak maç bu akşam 22:45'de oynancak. Maçın Türkiye'de yayıncısı bulunmamaktadır.

INTER SAMPDORIA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Inter: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Candreva, Gagliardini, Barella, Young; Eriksen; Lukaku, L. Martinez

Sampdoria: Audero; Bereszynski, Tonelli, Colley, Murru; Ramirez, Vieira, Ekdal, Jankto; Gabbiadini, Bonazzoli