Atalanta-Sassuolo maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç
21 Haziran 2020, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler İtalya Serie A Atalanta-Sassuolo maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Atalanta-Sassuolo maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Salgın sonrası yeniden başlayan İtalya 'da günün kritik maçlarından biri de ile arasında oynanacak. Maç öncesi futbolseverler maçın saati ve yayınlanacağı kanalı merak ediyorlar. Peki, Atalanta-Sassuolo maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya dün akşam yeniden başladı. Corona virüsü salgınından en çok etkilenen ülkelerden biri olan İtalya'da futbolun başlaması herkese moral olurken, salgın öncesinde muhteşem bir performans sergileyen 'da düşüş olup olmayacağı merak edilenler arasında yerini aldı.

ATALANTA-SASSUOLO MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Atalanta- maçı bu akşam 20:30'da Bein Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.

ATALANTA-SASSUOLO MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Atalanta: Sportiello, F. Rossi, Djimsiti, Castagne, Pasalic, Malinovskyi, Bellanova, Sutalo, Taméze, Colley, Muriel

Sassuolo: Consigli; Toljan, G.Ferrari, Marlon, Kyriakopoulos; Locatelli, Obiang; D.Berardi, Djuricic, Boga; Caputo

  1. 21.06.2020
  2. Güncelleme: 21.06.2020 15:58
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Atalanta-Sassuolo maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA