Atalanta-Sassuolo maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A dün akşam yeniden başladı. Corona virüsü salgınından en çok etkilenen ülkelerden biri olan İtalya'da futbolun başlaması herkese moral olurken, salgın öncesinde muhteşem bir performans sergileyen Atalanta'da düşüş olup olmayacağı merak edilenler arasında yerini aldı.

ATALANTA-SASSUOLO MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Atalanta-Sassuolo maçı bu akşam 20:30'da Bein Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.

ATALANTA-SASSUOLO MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Atalanta: Sportiello, F. Rossi, Djimsiti, Castagne, Pasalic, Malinovskyi, Bellanova, Sutalo, Taméze, Colley, Muriel

Sassuolo: Consigli; Toljan, G.Ferrari, Marlon, Kyriakopoulos; Locatelli, Obiang; D.Berardi, Djuricic, Boga; Caputo