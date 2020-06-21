Salgın sonrası yeniden başlayan İtalya Serie A'da günün kritik maçlarından biri de Atalanta ile Sassuolo arasında oynanacak. Maç öncesi futbolseverler maçın saati ve yayınlanacağı kanalı merak ediyorlar. Peki, Atalanta-Sassuolo maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
İtalya Serie A dün akşam yeniden başladı. Corona virüsü salgınından en çok etkilenen ülkelerden biri olan İtalya'da futbolun başlaması herkese moral olurken, salgın öncesinde muhteşem bir performans sergileyen Atalanta'da düşüş olup olmayacağı merak edilenler arasında yerini aldı.
ATALANTA-SASSUOLO MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Atalanta-Sassuolo maçı bu akşam 20:30'da Bein Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.
ATALANTA-SASSUOLO MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Atalanta: Sportiello, F. Rossi, Djimsiti, Castagne, Pasalic, Malinovskyi, Bellanova, Sutalo, Taméze, Colley, Muriel
Sassuolo: Consigli; Toljan, G.Ferrari, Marlon, Kyriakopoulos; Locatelli, Obiang; D.Berardi, Djuricic, Boga; Caputo
- 21.06.2020
- Güncelleme: 21.06.2020 15:58
- Atalanta-Sassuolo maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Atalanta-Sassuolo maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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