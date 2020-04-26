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26 Nisan 2020, Pazar
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'a müdeli haber! ...

Merih Demiral'a müdeli haber! Barcelona...

İtalya Serie A devi 'ta forma giyen Matthijs de Ligt'e talip oldu. İspanyol basınında yer alan habere göre, Katalan devinin, sezon başında Juve'ye kaptırdığı Hollandalı stoper için yeniden harekete geçeceği belirtildi. (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

devi , bu sezon başında 'a kaptırdığı Matthijs de Ligt için tekrar harekete geçiyor.

Barcelona'ya yakınlığıyla bilinen Mundo Deportivo gazetesi, Katalan devinin Hollandalı stoper için sezon sonunda siyah-beyazlıların kapısını çalacağını iddia etti. Haberde, Juventus'un da uygun bir teklif karşılığında De Ligt'i satmaya hazır olduğu ifade edildi.

BARÇA, ARTHUR'U TAKASTA KULLANACAK
Haberin detaylarında ise Barça'nın, De Ligt için Brezilyalı yıldızı Arthur'u takasta kullanmak istediği belirtildi. Juventus Teknik Direktörü Maurizio Sarri'nin Arthur'u kadrosunda görmeyi çok istediği ifade edilirken, Barcelona'nın bu durumdan faydalanmak istediği öne sürüldü.

DE LIGT AYRILMAYA SICAK BAKIYOR
Juventus'ta milli futbolcu 'la forma savaşına giren De Ligt'in de İtalyan devinde beklediği ilgiyi bulamadığı için Barcelona'ya gitmeye sıcak baktığı ifade edildi.

Siyah-beyazlı kulübün sezon başında 75 milyon euro karşılığında Ajax'tan transfer ettiği De Ligt, bu sezon sadece 5 lig maçında ilk 11'de forma giydi.

  1. 26.04.2020
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