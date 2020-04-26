Merih Demiral'a müdeli haber! Barcelona...
İtalya Serie A devi Juventus'ta forma giyen Matthijs de Ligt'e Barcelona talip oldu. İspanyol basınında yer alan habere göre, Katalan devinin, sezon başında Juve'ye kaptırdığı Hollandalı stoper için yeniden harekete geçeceği belirtildi. (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)
İspanya La Liga devi Barcelona, bu sezon başında Juventus'a kaptırdığı Matthijs de Ligt için tekrar harekete geçiyor.
Barcelona'ya yakınlığıyla bilinen Mundo Deportivo gazetesi, Katalan devinin Hollandalı stoper için sezon sonunda siyah-beyazlıların kapısını çalacağını iddia etti. Haberde, Juventus'un da uygun bir teklif karşılığında De Ligt'i satmaya hazır olduğu ifade edildi.
BARÇA, ARTHUR'U TAKASTA KULLANACAK
Haberin detaylarında ise Barça'nın, De Ligt için Brezilyalı yıldızı Arthur'u takasta kullanmak istediği belirtildi. Juventus Teknik Direktörü Maurizio Sarri'nin Arthur'u kadrosunda görmeyi çok istediği ifade edilirken, Barcelona'nın bu durumdan faydalanmak istediği öne sürüldü.
DE LIGT AYRILMAYA SICAK BAKIYOR
Juventus'ta milli futbolcu Merih Demiral'la forma savaşına giren De Ligt'in de İtalyan devinde beklediği ilgiyi bulamadığı için Barcelona'ya gitmeye sıcak baktığı ifade edildi.
Siyah-beyazlı kulübün sezon başında 75 milyon euro karşılığında Ajax'tan transfer ettiği De Ligt, bu sezon sadece 5 lig maçında ilk 11'de forma giydi.
- 26.04.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Merih Demiral'a müdeli haber! Barcelona... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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