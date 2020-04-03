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03 Nisan 2020, Cuma
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ve arasında dev takas!

Manchester City ve Juventus arasında dev takas!

İtalya Serie A takımlarından ile ekiplerinden arasında dev takas! Juventus'un City'nin Brezilyalı santrforu 'u kadrosuna katmak istediği ve bu transferde takas olarak 'yı kullanmayı amaçladığı ifade edildi.

ve arasında gündem yaratacak dev bir takas gerçekleşmek üzere...

SKY Sports'un haberine göre İtalyan devi Juventus, ile ilgileniyor. Siyah beyazlıların Brezilyalı forveti takıma katmak için genç forvetin vatandaşı olan 'yı takas etmeye hazır olduğu ve bu transferi gerçekleştirmek istediği gelen haberler arasında.

"DAHA FAZLA OYNAMAK İSTİYORUM..."
Liglere ara vermeden önce Jesus, yaptığı bir röportajda daha fazla oynamak istediğini dile getirmişti. Hatta Aguero'ya çok fazla saygı duyduğunu ancak kendisinin de artık zamanının geldiğini ifade etmişti. Gabriel Jesus'un City'de süre problemi yaşaması İtalyan ekibin elini baya bir güçlendiriyor.

Öte yandan Juventus'ta istediği forma şansını bulamayan ve menajer Sarri'nin gözünden iyice düşen Douglas Costa için bu transferin bir fırsat transferi olabileceği düşünülüyor. Alman oyuncu Sane'nin radarında olması ve kanat konusunda sıkıntı yaşayabilecek City'e Douglas Costa'yı getirebilir.

  1. 03.04.2020
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