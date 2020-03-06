37’lik grant’e 1 yıllık sözleşme - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç
06 Mart 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler İngiltere Premier Lig 37’lik Grant’e 1 yıllık sözleşme

37’lik grant’e 1 yıllık sözleşme

37’lik grant’e 1 yıllık sözleşme

ekibi , tecrübeli kalecisi 'in sözleşmesini uzattı. Kulüpten yapılan açıklamada 37 yaşındaki İngiliz file bekçisinin sezon sonunda bitecek kontratının bir yıl daha uzatıldığını duyuruldu.

İngiltere Premier Lig ekibi , tecrübeli kalecisi 'in sözleşmesini uzattı. Kulüpten yapılan açıklamada 37 yaşındaki İngiliz file bekçisinin sezon sonunda bitecek kontratının bir yıl daha uzatıldığını duyuruldu. Kariyerinde Derby County, Burnley, Oldham Athletic, Sheffield Wednesday ve 'de forma giyen Grant, 2018'de Manchester United'a transfer olmuştu. 3. kaleci olarak takıma gelen Grant, şu ana kadar Manchester'da 2 resmi maça çıktı.
  1. 6.3.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

37’lik grant’e 1 yıllık sözleşme haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN