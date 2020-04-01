De Bruyne'den flaş itiraf! "Corona virüsü nedeniyle..."
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'nin yıldız ismi Kevin De Bruyne, sosyal medya hesabından flaş açıklamalarda bulundu. Belçikalı futbolcu corona virüsü nedeniyle emekliliğini 2 yıl erteleyebileceğini söyledi.
Corona virüsü birçok spor organizasyona darbe vururken İngiltere Premier Ligi de en az 30 Nisan2a kadar ertelenmişti. Manchester City'nin yıldızı Kevin De Bruyne de kanatina günlerinde futbolu çok özlediğini ve hayatın değerini anladığını söyledi.
"EN AZ 2 SENE FAZLA OYNAYACAĞIM"
Instagram hesabından canlı yayın yapan Belçikalı yıldız; "Eşime biraz daha uzun süre oynayacağımı söyledim. Karantina sona erdikten sonra evde duramam. En az iki sene fazla oynamak istiyorum." dedi.
De Bruyne çocuklarının hastalığı nedeniyle ülkesi Belçika'ya dönemediğini de anlatıp, "İki haftadır evdeyim. Başlangıçta çocuklarım biraz hastaydı ve onlar için endişelendim. Ancak şu an iyi durumdalar. Hastalıkları 8-9 gün sürdü ve ne zaman ne olacak bilemezsiniz. İnsanlar neden Belçika'ya dönmediğimi sordular. Çünkü burada karantinaya girdim ve ailemle beraber kalacağım." dedi.
- 01.04.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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