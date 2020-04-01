De Bruyne'den flaş itiraf! "Corona virüsü nedeniyle..." - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç
01 Nisan 2020, Çarşamba
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De 'den flaş itiraf! "Corona virüsü nedeniyle..."

De Bruyne'den flaş itiraf! "Corona virüsü nedeniyle..."

ekiplerinden 'nin yıldız ismi Kevin De , sosyal medya hesabından flaş açıklamalarda bulundu. Belçikalı futbolcu corona virüsü nedeniyle emekliliğini 2 yıl erteleyebileceğini söyledi.

Corona virüsü birçok spor organizasyona darbe vururken de en az 30 Nisan2a kadar ertelenmişti. 'nin yıldızı Kevin De de kanatina günlerinde futbolu çok özlediğini ve hayatın değerini anladığını söyledi.

"EN AZ 2 SENE FAZLA OYNAYACAĞIM"

hesabından canlı yayın yapan Belçikalı yıldız; "Eşime biraz daha uzun süre oynayacağımı söyledim. Karantina sona erdikten sonra evde duramam. En az iki sene fazla oynamak istiyorum." dedi.

De Bruyne çocuklarının hastalığı nedeniyle ülkesi 'ya dönemediğini de anlatıp, "İki haftadır evdeyim. Başlangıçta çocuklarım biraz hastaydı ve onlar için endişelendim. Ancak şu an iyi durumdalar. Hastalıkları 8-9 gün sürdü ve ne zaman ne olacak bilemezsiniz. İnsanlar neden Belçika'ya dönmediğimi sordular. Çünkü burada karantinaya girdim ve ailemle beraber kalacağım." dedi.

  1. 01.04.2020
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