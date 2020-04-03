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03 Nisan 2020, Cuma
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Norwich’ten 200 bin

Norwich’ten 200 bin

Premier Lig'de , corona virüsü salgınından etkilenen ihtiyaç sahiplerine yardım amacıyla 200 bin pound topladı. Yönetim, teknik ekip ile futbolcular maaşlarından kesintiye gitti.

Premier Lig'de , corona virüsü salgınından etkilenen ihtiyaç sahiplerine yardım amacıyla 200 bin pound topladı. Yönetim, teknik ekip ile futbolcular maaşlarından kesintiye gitti.

  1. 3.4.2020
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