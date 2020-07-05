Simon Kjaer'den haber var! Milan...

Milan, Sevilla'dan kiraladığı Simon Kjaer'in bonservisini almaya hazırlanıyor. La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre; Milan, geldiğinden bu yana Alessio Romagnoli'nin yanından istikrarlı bir performans sergileyen 31 yaşındaki Danimarkalı stoperin bonservisinin alınmasına karar verdi ve Sevilla ile görüştü. Sevilla, bu transfer için Milan'dan 3.5 milyon Euro bonservis talep etti.

Milan cephesi istenen bonservisi makul görerek Simon Kjaer için bu bedeli ödemeyi kabul etti ve imzaların kısa sürede atılacağı bildirildi.

2 YIL FENERBAHÇE'DE OYNADI

2015 yazında Lille'den Fenerbahçe'ye 7.65 milyon Euro bonservis karşılığı transfer edilen Simon Kjaer, 2 yaz sonra 12.5 milyon Euro bedelle Sevilla'ya gitti.

Milan, Simon Kjaer'i Ocak 2020'de Sevilla'dan kiraladı. Kjaer, Milan formasıyla 12 lig maçında 825 dakika süre aldı.