Daha önce Fenerbahçe'de de forma giymiş başarılı oyuncu Simon Kjaer için gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. İtalya'nın Serir A ekiplerinden Milan'da forma giyen Danimarkalı oyuncu için flaş bir hamle geldi. İşte detaylar...
Milan, Sevilla'dan kiraladığı Simon Kjaer'in bonservisini almaya hazırlanıyor. La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre; Milan, geldiğinden bu yana Alessio Romagnoli'nin yanından istikrarlı bir performans sergileyen 31 yaşındaki Danimarkalı stoperin bonservisinin alınmasına karar verdi ve Sevilla ile görüştü. Sevilla, bu transfer için Milan'dan 3.5 milyon Euro bonservis talep etti.
Milan cephesi istenen bonservisi makul görerek Simon Kjaer için bu bedeli ödemeyi kabul etti ve imzaların kısa sürede atılacağı bildirildi.
2 YIL FENERBAHÇE'DE OYNADI
2015 yazında Lille'den Fenerbahçe'ye 7.65 milyon Euro bonservis karşılığı transfer edilen Simon Kjaer, 2 yaz sonra 12.5 milyon Euro bedelle Sevilla'ya gitti.
Milan, Simon Kjaer'i Ocak 2020'de Sevilla'dan kiraladı. Kjaer, Milan formasıyla 12 lig maçında 825 dakika süre aldı.
- 05.07.2020
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Simon Kjaer'den haber var! Milan... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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