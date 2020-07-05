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05 Temmuz 2020, Pazar
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Haberler İtalya Serie A Eski F.Bahçeli için flaş hamle! Milan...

Simon 'den haber var! ...

Simon Kjaer'den haber var! Milan...

Daha önce 'de de forma giymiş başarılı oyuncu Simon için gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. 'nın Serir A ekiplerinden 'da forma giyen Danimarkalı oyuncu için flaş bir hamle geldi. İşte detaylar...

, Sevilla'dan kiraladığı Simon 'in bonservisini almaya hazırlanıyor. La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre; Milan, geldiğinden bu yana Alessio Romagnoli'nin yanından istikrarlı bir performans sergileyen 31 yaşındaki Danimarkalı stoperin bonservisinin alınmasına karar verdi ve Sevilla ile görüştü. Sevilla, bu için Milan'dan 3.5 milyon Euro bonservis talep etti.

Milan cephesi istenen bonservisi makul görerek Simon Kjaer için bu bedeli ödemeyi kabul etti ve imzaların kısa sürede atılacağı bildirildi.

2 YIL FENERBAHÇE'DE OYNADI
2015 yazında Lille'den 'ye 7.65 milyon Euro bonservis karşılığı transfer edilen Simon Kjaer, 2 yaz sonra 12.5 milyon Euro bedelle Sevilla'ya gitti.

Milan, Simon Kjaer'i Ocak 2020'de Sevilla'dan kiraladı. Kjaer, Milan formasıyla 12 lig maçında 825 dakika süre aldı.

  1. 05.07.2020
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