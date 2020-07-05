İtalya Serie A'nın 30. haftasında Inter sahasında Bologna ile karşılaştı. Inter şampiyonluk yarışında mutlak 3 puan için çıktığı maçta Bologna'ya 2-1 mağlup oldu.
İtalya Serie A'nın 30. haftasında şampiyonluk yarışındaki takımlardan Inter sahasında düşme hattına oldukça yakın olan Bologna'yı konuk etti. Inter 22. dakikada Romelu Lukaku ile öne geçti. Bastoni'nin 41. dakkada sarı kart gördüğü maçın ilk devresi Inter'in üstünlüğü ile tamamlandı. 57. dakikada Soriano kırmızı kart ile oyunun dışında kaldı ve Bologna kalan sürede 10 kişi mücadele etti. Inter 62. dakikada penaltı atışından Martinez ile faydalanamadı. Bologna 74. ve 80. dakikalarda bulduğu goller ile sahadan 2-1 galip ayrıldı.
- 05.07.2020
- Güncelleme: 05.07.2020 20:26
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Inter 1-2 Bologna | MAÇ SONUCU haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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