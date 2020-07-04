İtalya Serie A'nın 30. haftasında Lazio'ya konuk olan Milan, rakibini 3-0 mağlup ederek rakibinin şampiyonluk umutlarına büyük darbe indirdi. Milan'da attığı müthiş golle perdeyi açan milli milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, 38. dakikada sakatlanarak yerini Paqueta'ya bırakmak zorunda kaldı. Milano ekibinin diğer sayılarını Ibrahimovic (pen.) ve Rebic kaydetti.
Ayrıntılar geliyor...
- 04.07.2020
- Güncelleme: 05.07.2020 00:38
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Lazio 0-3 Milan | MAÇ SONUCU haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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