Lazio 0-3 Milan | MAÇ SONUCU - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç
04 Temmuz 2020, Cumartesi
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Haberler İtalya Serie A Hakan parladı Milan fark attı!

0-3 | MAÇ SONUCU

Lazio 0-3 Milan | MAÇ SONUCU

'nın 30. haftasında 'ya konuk olan , rakibini 3-0 mağlup ederek rakibinin şampiyonluk umutlarına büyük darbe indirdi. Milan'da attığı müthiş golle perdeyi açan milli milli futbolcu , 38. dakikada sakatlanarak yerini Paqueta'ya bırakmak zorunda kaldı. Milano ekibinin diğer sayılarını Ibrahimovic (pen.) ve Rebic kaydetti.

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  1. 04.07.2020
  2. Güncelleme: 05.07.2020 00:38
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