Inter 2-0 Napoli | MAÇ SONUCU
İtalya Serie A'nın 37. haftasında Inter, evinde Napoli'yi ağırladı. Ev sahibi ekip D'Amborosio ve Martinez'in attığı gollerle karşılaşmadan 2-0 galip ayrılarak 3 puanın sahibi oldu.
İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 37. hafta mücadelesinde Inter ile Napoli karşı karşıya geldi. Zorlu müsabakaya iyi başlayan ev sahibi Inter, 11. dakikada D'Ambrosio'nün golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarıda oyunun hakimiyetini elden bırakmayan mavi-siyahlılar 74. dakikada Lautaro Martinez'in attığı golle skoru 2-0'a getirdi. Maçta başka gol çıkmadı ve Inter net bir galibiyetle 3 puanı hanesine yazdırdı.
Bu sonuçla Inter puanını 79'a yükseltirken, Napoli ise 59 puanda kaldı. İtalya Serie A'nın son haftasın Inter, Atalanta'ya konuk olacak. Napoli sahasında Lazio'yu ağırlayacak.
- 28.07.2020
- Güncelleme: 29.07.2020 01:13
- Erol Bulut Fenerbahçe'ye şart koştu! Emre Belözoğlu...
- Beşiktaş ve Fenerbahçe istiyordu! N'Sakala'dan flaş paylaşım
- Son dakika haberleri: Büyük transfer krizi! Galatasaray'ın elinde kaldı...
- Survivor Aycan Yanaç'a Türkiye'den sürpriz talip!
- Galatasaray transferi Bodrum'da bitiriyor! Fenerbahçe'ye dev çalım
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Inter 2-0 Napoli | MAÇ SONUCU haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.