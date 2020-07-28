Inter 2-0 Napoli | MAÇ SONUCU

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 37. hafta mücadelesinde Inter ile Napoli karşı karşıya geldi. Zorlu müsabakaya iyi başlayan ev sahibi Inter, 11. dakikada D'Ambrosio'nün golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarıda oyunun hakimiyetini elden bırakmayan mavi-siyahlılar 74. dakikada Lautaro Martinez'in attığı golle skoru 2-0'a getirdi. Maçta başka gol çıkmadı ve Inter net bir galibiyetle 3 puanı hanesine yazdırdı.

Bu sonuçla Inter puanını 79'a yükseltirken, Napoli ise 59 puanda kaldı. İtalya Serie A'nın son haftasın Inter, Atalanta'ya konuk olacak. Napoli sahasında Lazio'yu ağırlayacak.