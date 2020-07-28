Inter 2-0 Napoli | MAÇ SONUCU - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç
28 Temmuz 2020, Salı
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Inter 2-0 | MAÇ SONUCU

Inter 2-0 Napoli | MAÇ SONUCU

A'nın 37. haftasında Inter, evinde 'yi ağırladı. Ev sahibi ekip D'Amborosio ve Martinez'in attığı gollerle karşılaşmadan 2-0 galip ayrılarak 3 puanın sahibi oldu.

A'da heyecan devam ediyor. 37. hafta mücadelesinde Inter ile karşı karşıya geldi. Zorlu müsabakaya iyi başlayan ev sahibi Inter, 11. dakikada D'Ambrosio'nün golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarıda oyunun hakimiyetini elden bırakmayan mavi-siyahlılar 74. dakikada Lautaro Martinez'in attığı golle skoru 2-0'a getirdi. Maçta başka gol çıkmadı ve Inter net bir galibiyetle 3 puanı hanesine yazdırdı.

Bu sonuçla Inter puanını 79'a yükseltirken, Napoli ise 59 puanda kaldı. İtalya Serie A'nın son haftasın Inter, Atalanta'ya konuk olacak. Napoli sahasında Lazio'yu ağırlayacak.

  1. 28.07.2020
  2. Güncelleme: 29.07.2020 01:13
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