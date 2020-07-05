Parma 1-2 Fiorentina | MAÇ SONUCU - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç
05 Temmuz 2020, Pazar
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Haberler İtalya Serie A 3 penaltılı maçta kazanan Fiorentina!

1-2 | MAÇ SONUCU

Parma 1-2 Fiorentina | MAÇ SONUCU

İtalya Serie A'nın 30. haftasında , 'yı konuk etti. Pulgar'ın 2 gol kaydettiği maçı Fiorentina 2-1 kazandı ve rahat bir nefes aldı.

İtalya Serie A'da 30. hafta mücadelesinde , sahasında 'yı konuk etti. Düşme hattıyla araısnda sadece 6 puan bulunan Fiorentina kritik maçta 3 puanı aldı. Maçın 19 ve 31. dakikasında Pulgar penaltıdan skoru 2-0'a taşıdı. Maçın ilk yarısı bu skorla bitti. Parma 50. dakikada Kucka ile skoru belirleyen golü penaltıdan kaydetti. Maç 2-1 Fiorentina'nın üstünlüğü ile tamamlandı.

  1. 05.07.2020
  2. Güncelleme: 05.07.2020 22:42
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