Parma 1-2 Fiorentina | MAÇ SONUCU

İtalya Serie A'da 30. hafta mücadelesinde Parma, sahasında Fiorentina'yı konuk etti. Düşme hattıyla araısnda sadece 6 puan bulunan Fiorentina kritik maçta 3 puanı aldı. Maçın 19 ve 31. dakikasında Pulgar penaltıdan skoru 2-0'a taşıdı. Maçın ilk yarısı bu skorla bitti. Parma 50. dakikada Kucka ile skoru belirleyen golü penaltıdan kaydetti. Maç 2-1 Fiorentina'nın üstünlüğü ile tamamlandı.