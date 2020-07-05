Parma 1-2 Fiorentina | MAÇ SONUCU
İtalya Serie A'nın 30. haftasında Parma, Fiorentina'yı konuk etti. Pulgar'ın 2 gol kaydettiği maçı Fiorentina 2-1 kazandı ve rahat bir nefes aldı.
İtalya Serie A'da 30. hafta mücadelesinde Parma, sahasında Fiorentina'yı konuk etti. Düşme hattıyla araısnda sadece 6 puan bulunan Fiorentina kritik maçta 3 puanı aldı. Maçın 19 ve 31. dakikasında Pulgar penaltıdan skoru 2-0'a taşıdı. Maçın ilk yarısı bu skorla bitti. Parma 50. dakikada Kucka ile skoru belirleyen golü penaltıdan kaydetti. Maç 2-1 Fiorentina'nın üstünlüğü ile tamamlandı.
- 05.07.2020
- Güncelleme: 05.07.2020 22:42
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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