Sampdoria 3-0 SPAL | MAÇ SONUCU

İtalya Serie A'nın 30. haftasında Sampdoria sahasında Spal'i konuk etti. 11. dakikada Linetty Sampdoria'yı 1-0 öne geçiren golü kaydetti. Gabbiadini 45. dakikada skoru 2-0'a getiren golü kaydetti. 45+3'te K. Linetty skoru belirleyen golü kaydetti. Müsabakada başka gol olmadı ve Sampdoria, SPAL'i 3-0 mağlup etti.