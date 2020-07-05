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05 Temmuz 2020, Pazar
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Haberler İtalya Serie A Sampdoria maçı ilk yarıda bitirdi!

3-0 | MAÇ SONUCU

Sampdoria 3-0 SPAL | MAÇ SONUCU

İtalya Serie A'nın 30. haftasında , evinde 'i ağırladı. Linetty'nin yıldızlaştığı maçı Sampdoria 3-0 kazandı.

İtalya Serie A'nın 30. haftasında sahasında 'i konuk etti. 11. dakikada Linetty Sampdoria'yı 1-0 öne geçiren golü kaydetti. Gabbiadini 45. dakikada skoru 2-0'a getiren golü kaydetti. 45+3'te K. Linetty skoru belirleyen golü kaydetti. Müsabakada başka gol olmadı ve Sampdoria, SPAL'i 3-0 mağlup etti.

  1. 05.07.2020
  2. Güncelleme: 05.07.2020 22:34
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