Parma 1-2 Atalanta | MAÇ SONUCU

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 37. hafta mücadelesinde Parma ile Atalanta karşı karşıya geldi. Ennio Tardini Stadyumu'nda oynanan müsabajaya iyi başlayan ev sahibi Parma 43. dakikada Dejan Kulusevski'nin golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarıya Ruslan Malinovski ve Berat Djimsiti değişiklikleri ile başlayan Atalanta teknik direktörü Gasperini, bu değişikliklerin meyvesini 70. dakikada buldu. İkinci yarıda oyuna giren Malinovski attığı golle skoru 1-1'e getirdi. Galibiyet için ataklarını sıklaştıran konuk ekip 84. dakikada yıldız futbolcu Papu Gomez'in golüyle 2-1'lik üstünlüğü yakaladı. Karşılaşma bu skorla sona erdi ve Atalanta ikincilik umutlarını son maça taşıdı.

Bu galibiyetle Atalanta 78 puanla ikinci Inter'in 1 puan gerisinde üçüncü sırada yer alırken, Parma ise 46 puanda kaldı.



İtalya Serie A'nın son haftasında Atalanta sahasında Inter'i ağırlayacak. Parma, Lecce'ye konuk olacak.