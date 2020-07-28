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28 Temmuz 2020, Salı
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Haberler İtalya Serie A Atalanta ikincilik umutlarını son maça taşıdı!

1-2 | MAÇ SONUCU

Parma 1-2 Atalanta | MAÇ SONUCU

A'nın 37. haftasında , evinde 'yı ağırladı. İlk yarıyı geride kapatan Atalanta, ikinci yarıda bulduğu gollerle karşılaşmayı kazanarak 2. lik umutlarını son maça taşıdı.

A'da heyecan devam ediyor. 37. hafta mücadelesinde ile karşı karşıya geldi. Ennio Tardini Stadyumu'nda oynanan müsabajaya iyi başlayan ev sahibi Parma 43. dakikada Dejan Kulusevski'nin golüyle öne geçti. İlk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarıya Ruslan ve Berat Djimsiti değişiklikleri ile başlayan Atalanta teknik direktörü Gasperini, bu değişikliklerin meyvesini 70. dakikada buldu. İkinci yarıda oyuna giren Malinovski attığı golle skoru 1-1'e getirdi. Galibiyet için ataklarını sıklaştıran konuk ekip 84. dakikada yıldız futbolcu Papu Gomez'in golüyle 'lik üstünlüğü yakaladı. Karşılaşma bu skorla sona erdi ve Atalanta ikincilik umutlarını son maça taşıdı.

Bu galibiyetle Atalanta 78 puanla ikinci Inter'in 1 puan gerisinde üçüncü sırada yer alırken, Parma ise 46 puanda kaldı.

İtalya Serie A'nın son haftasında Atalanta sahasında Inter'i ağırlayacak. Parma, Lecce'ye konuk olacak.

  1. 28.07.2020
  2. Güncelleme: 29.07.2020 01:28
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