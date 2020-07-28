İtalya Serie A'nın 37. haftasında Parma, evinde Atalanta'yı ağırladı. İlk yarıyı 1-0 geride kapatan Atalanta, ikinci yarıda bulduğu gollerle karşılaşmayı 2-1 kazanarak 2. lik umutlarını son maça taşıdı.
İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 37. hafta mücadelesinde Parma ile Atalanta karşı karşıya geldi. Ennio Tardini Stadyumu'nda oynanan müsabajaya iyi başlayan ev sahibi Parma 43. dakikada Dejan Kulusevski'nin golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarıya Ruslan Malinovski ve Berat Djimsiti değişiklikleri ile başlayan Atalanta teknik direktörü Gasperini, bu değişikliklerin meyvesini 70. dakikada buldu. İkinci yarıda oyuna giren Malinovski attığı golle skoru 1-1'e getirdi. Galibiyet için ataklarını sıklaştıran konuk ekip 84. dakikada yıldız futbolcu Papu Gomez'in golüyle 2-1'lik üstünlüğü yakaladı. Karşılaşma bu skorla sona erdi ve Atalanta ikincilik umutlarını son maça taşıdı.
Bu galibiyetle Atalanta 78 puanla ikinci Inter'in 1 puan gerisinde üçüncü sırada yer alırken, Parma ise 46 puanda kaldı.
İtalya Serie A'nın son haftasında Atalanta sahasında Inter'i ağırlayacak. Parma, Lecce'ye konuk olacak.
- 28.07.2020
- Güncelleme: 29.07.2020 01:28
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Parma 1-2 Atalanta | MAÇ SONUCU haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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