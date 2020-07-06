Aktüel haberler (06.07.20)

Palmeiras'ın teknik direktörü Vanderlei Luxemburgo'da corona virüsü tespit edildi. 68 yaşındaki hoca hastalığının asemptomatik seyrettiğini duyurdu. Evinde karantinada.



Corona virüsünün en çok etkilediği ülke olan ABD'de Dallas ile Vancouver Whitecaps arasındaki mücadele salgın nedeniyle oynanamadı. Dallas'lı 6 oyuncusa corona virüsüne rastlandı.



Juventus'un yıldızı Cristiano Ronaldo dünya futboluna damga vurmayı sürdürüyor. Portekizli oyuncu 1960-61'den bu yana Serie A'da 25 gol atan ilk Juventus'lu futbolcu oldu.