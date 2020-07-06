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06 Temmuz 2020, Pazartesi
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Haberler İtalya Serie A Aktüel haberler (06.07.20)

haberler (06.07.20)

Aktüel haberler (06.07.20)

Dünya sporundaki önemli gelişmeleri ve detayları fotomac.com.tr olarak siz değerli takipçilerimiz için derledik. İşte detaylar...

Palmeiras'ın teknik direktörü 'da corona virüsü tespit edildi. 68 yaşındaki hoca hastalığının asemptomatik seyrettiğini duyurdu. Evinde karantinada.

Corona virüsünün en çok etkilediği ülke olan ABD'de Dallas ile Vancouver Whitecaps arasındaki mücadele salgın nedeniyle oynanamadı. Dallas'lı 6 oyuncusa corona virüsüne rastlandı.

'un yıldızı dünya futboluna damga vurmayı sürdürüyor. Portekizli oyuncu 1960-61'den bu yana Serie A'da 25 gol atan ilk Juventus'lu futbolcu oldu.

  1. 6.7.2020
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