Udinese 2-2 Genoa | MAÇ SONUCU - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç
05 Temmuz 2020, Pazar
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Haberler İtalya Serie A 4 gollü maçta puanlar paylaşıldı!

2-2 | MAÇ SONUCU

Udinese 2-2 Genoa | MAÇ SONUCU

İtalya Ligi'nin 30. haftasında ile karşı karşıya geldi. Heyecan dolu maçta kazanan çıkmadı. Udinese ile Genoa 2-2 berabere kaldı ve puanları paylaştı.

İtalya Ligi'nin 30. haftasında sahasında 'yı konuk etti. İlk yarısı 1-0 sona eren mücadelede ilk golü 44. dakikada Fofana kaydetti. İkinci yarının 73. dakikasında Lasagna skoru 2-0'a taşıdı. 81. dakikada Pandev farkı 1'e indirdi. 90+7'de Pinamonti maçın sonucunu belirleyen golü kaydetti. Maç 2-2 berabere bitti.
  1. 05.07.2020
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