Balotelli'nin oynamak istediği takımı açıkladılar! Görüşmeler başladı
Kulübü Brescia'da başkan Cellino ile yaşadığı gerilimin ardından ipleri koparan Balotelli'nin yeni adresi netleşiyor. Adı son zamanlarda Süper Lig devleriyle de anılan İtalyan golcünün Arjantin ekibi Boca Juniors'la transfer görüşmesi yaptığı ortaya çıktı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Adı dönem dönem Galatasaray ve Beşiktaş'la anılan Mario Balotelli'nin yeni takımı belli oluyor. Kulübü Brescia'da başkan Massimo Cellino ile yaşadığı gerilimin ardından idmana alınmayan tecrübeli isim, ipleri koparmıştı.
Tyc Sport'ta yer alan habere göre Arjantin ekibi Boca Juniors, oyuncuyla temasa geçti. Balotelli'nin La Bombonera'da oynama hayalinin bulunduğu ifade edilirken, golcü ismin menajeri Mino Raiola'nın başkan yardımcısı Juan Roman Riquelme ile görüşme halinde olduğu bildirildi.
29 yaşındaki yıldız futbolcu bu sezon Brescia formasıyla çıktığı 19 maçta 5 gole imzasını attı.
- 05.07.2020
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Balotelli'nin oynamak istediği takımı açıkladılar! Görüşmeler başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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