Balotelli'nin oynamak istediği takımı açıkladılar! Görüşmeler başladı - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç
05 Temmuz 2020, Pazar
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Balotelli'nin oynamak istediği takımı açıkladılar! Görüşmeler başladı

Balotelli'nin oynamak istediği takımı açıkladılar! Görüşmeler başladı

Kulübü Brescia'da başkan Cellino ile yaşadığı gerilimin ardından ipleri koparan Balotelli'nin yeni adresi netleşiyor. Adı son zamanlarda devleriyle de anılan İtalyan golcünün Arjantin ekibi 'la transfer görüşmesi yaptığı ortaya çıktı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Adı dönem dönem ve 'la anılan 'nin yeni takımı belli oluyor. Kulübü Brescia'da başkan Massimo Cellino ile yaşadığı gerilimin ardından idmana alınmayan tecrübeli isim, ipleri koparmıştı.

Tyc Sport'ta yer alan habere göre Arjantin ekibi , oyuncuyla temasa geçti. Balotelli'nin La Bombonera'da oynama hayalinin bulunduğu ifade edilirken, golcü ismin menajeri Mino Raiola'nın başkan yardımcısı Juan Roman Riquelme ile görüşme halinde olduğu bildirildi.

29 yaşındaki yıldız futbolcu bu sezon Brescia formasıyla çıktığı 19 maçta 5 gole imzasını attı.

  1. 05.07.2020
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