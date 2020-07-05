Balotelli'nin oynamak istediği takımı açıkladılar! Görüşmeler başladı

Adı dönem dönem Galatasaray ve Beşiktaş'la anılan Mario Balotelli'nin yeni takımı belli oluyor. Kulübü Brescia'da başkan Massimo Cellino ile yaşadığı gerilimin ardından idmana alınmayan tecrübeli isim, ipleri koparmıştı.

Tyc Sport'ta yer alan habere göre Arjantin ekibi Boca Juniors, oyuncuyla temasa geçti. Balotelli'nin La Bombonera'da oynama hayalinin bulunduğu ifade edilirken, golcü ismin menajeri Mino Raiola'nın başkan yardımcısı Juan Roman Riquelme ile görüşme halinde olduğu bildirildi.

29 yaşındaki yıldız futbolcu bu sezon Brescia formasıyla çıktığı 19 maçta 5 gole imzasını attı.